Cortes de energía programados

2 febrero, 2026

CELTA informa que conforme a un plan de inversiones y mantenimiento, realizará una interrupción en el servicio eléctrico este martes, de 7 a 10, en la zona que abarca el parcial alimentador Nº10 delimitado por Quinta de Luz y Fuerza, Rodríguez Peña 2500 en adelante, aeródromo Santagiuliana, semillera Maltería Quilmes, club Hípico, usuarios en Av. Rivadavia 3000.

Además, realizará otro corte programado, por mantenimiento de subestación transformadora, de 7:00 a 09:30.

Este abarca Total Subestación N° 21, zona delimitada por: Chaco- Formosa – Av. Gral. Mosconi – Av. José Ingenieros, entre San Lorenzo y Vélez Sarsfield

Por consultas, los usuarios se pueden comunicar de forma gratuita las 24 horas al 0800-345-4586.

Como es habitual se recomienda a los usuarios que mientras dure el corte, desconecten los artefactos electrónicos y electrodomésticos.

