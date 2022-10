Cortocircuito Escribe: Omar Eduardo Alonso

1 octubre, 2022

Referir cuestiones vinculadas con el servicio eléctrico en Tres Arroyos, constituye una fuente inagotable de datos que van surgiendo por curiosidad propia o son suministrados por personas que cuentan con más detalles sobre determinado tema.

Es lo que ocurrió tras la publicación, tiempo atrás, de la columna sobre la torre Eiffel, que concitó una insólita atención de los lectores.

Y como una cosa lleva a la otra, recibí un amable y valioso correo del abogado Carlos Eduardo Altieri, radicado en Claromecó, quien añade detalles que enriquecen aquella historia.

De tal forma me recuerda que a comienzos de la década de 1960, fue su padre, Fidel Altieri quien tuvo a su cargo la instalación eléctrica para iluminar la torre instalada sobre la parte de ferretería de Grandes Almacenes el ABC.

Me pareció interesante agregar el dato pero no quedarme solo con ello, sino avanzar un poco más en la historia de la familia Altieri, en la medida de lo posible.

De todas formas es posible hacer algunas precisiones, pues se trata de un apellido que se inserta muy fuerte en la historia del desarrollo lugareño.

Cuestión de apellido

Más allá de la existencia o no de parentesco, hubo contribuciones diferentes de los Altieri, abordando distintos rubros de actividad.

Por ejemplo, Blas había llegado al país en 1908 y se estableció en Tres Arroyos en 1910 con un reputado comercio de sombrerería y camisería.

El mismo estuvo instalado en pleno centro, más precisamente en Colón 119/125.

Pero la vinculación con la actividad eléctrica se produce a través de Domingo, inmigrante italiano nacido en Bari Bisceglie pero que, llegado a nuestro medio, adoptó por propia voluntad la ciudadanía argentina.

Hacia 1905 actuaba como mecánico electricista en el Molino Americano, pero sus aspiraciones no lo circunscribieron a esa labor dependiente.

Junto con su hermano Vito y un señor de apellido Battistini, fueron propulsores de la instalación de la primera usina del pueblo.

Planeada y efectuada la propuesta, no logró lo que hoy definiríamos como el apoyo político, motivo por el cual la iniciativa no prosperó.

Hacia 1907, Domingo pone en funcionamiento en calle Colón “Casa Altieri”, elementos vinculados con la electricidad y la provisión de servicios del ramo.

Posteriormente la razón social sería “Altieri y Lazarte”, hasta su disolución.

Domingo Altieri era hijo de Vicente y Vita Maria Papagni, se había casado con Carmen Yuna. El matrimonio tuvo tres hijos, de ellos dos mujeres.

Fidel

La historia se continuaría con la visión empresaria de Fidel, durante muchos años más.

Su presencia dentro de la actividad en Tres Arroyos, fue muy fuerte y aún puede recordarse la pujanza desarrollada y la inserción dentro del movimiento empresario local y la región.

Su emplazamiento tradicional se ubicaba en la segunda cuadra de la calle Chacabuco.

Tuvo también participación deportiva, especialmente en la práctica del ciclismo.

Muchas de las obras importantes de nuestra ciudad y Claromecó llevan el sello impuesto por Fidel Altieri.

