Corvinas en cercanías de la orilla del mar: “Es muy extraño e inédito”

28 septiembre, 2021 Leido: 100

La presencia de ejemplares de corvina, en la lengua del agua, sobre la costa tresarroyense, especialmente en Balneario Orense, “es muy extraño e inédito”, según expresó la ictióloga Vivian Pereyra.

En diálogo con LU 24 dijo que “me han llegado videos y fotos y nunca había sentido de algo al respecto, tal vez haya habido pero nunca tuve conocimiento”.

Si bien aclaró que no es su especialidad y no tiene competencia para decir exactamente qué es lo que está pasando, planteó tres hipótesis sobre por qué se daría este fenómeno tan particular:

“Se de situaciones en que han salido a la orilla porque hay algún banco de peces que pueden llegar a predarlos entonces se asustan y se acercan a la playa”, dijo.

Asimismo, indicó que “tengo entendido que hace muchos años a las corvinas se las veía consumiendo almejas de la costa”.

También refirió a “algún cambio en las corrientes marinas que hace que en la que están las corvinas pase muy cerca de la costa”.

