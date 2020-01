Costa Sud cayó en la reanudación del Provincial: ganaron los suarenses

25 enero, 2020 Leido: 47

En el comienzo de la segunda fase de la Liga Provincial de Clubes, Costa Sud perdió en La Plata ante Platense por 80 a 61. En tanto, Blanco y Negro y Deportivo Sarmiento ganaron como locales.

En el principio del juego, el Oriverde dominó las acciones en ambos lados, sobretodo en la defensa, incomodando al local y llevándolo a tomar tiros incómodos. Luego de un minuto de Japez promediando el período, los suyos pudieron aprovechar la rápida penalización de su rival y anotar mediante los tiros libres. Al final de los primeros diez minutos los de Torres Arroyos siguieron arriba 18 a 16 gracias a la buena circulación del balón y el 1 contra 1 que los locales no pudieron parar.



En el segundo cuarto Platense entró más enchufado y metió un fugaz parcial de 7-0 para pasar arriba, esto fue provocado por la muy buena defensa que le permitió comenzar a correr al contraataque y así no jugar estacionado, que no le estaba dando rédito. La visita no perdió pisada en el tanteador ya que encontró dos triples en este intercambio de goles qué se dio durante unos minutos, aunque se vio debilitado por la expulsión por una técnica y una antideportiva de Menna, que venía siendo el más determinante junto con Haag. Al final del primer tiempo el resultado fue 35 a 35.

Luego del entretiempo el intercambio de puntos siguió siendo la constante, Fernández de un lado y Noguera del otro, fueron los dueños de las ofensivas de sus equipos para que se mantenga la paridad. Platense pudo despegarse un poco de Costa Sud gracias a dos factores: el ingreso de Fonsalido, que defendió muy bien al mencionado jugador visitante, e hizo que el resto tenga que tomar el protagonismo en ofensiva, y el goleo de Noguera, que metió 13 puntos en estos diez minutos. El resultado parcial fue de 59 a 54.

Ya en los diez finales el marcador no se movió por algunas posesiones, hasta que a falta de siete minutos los de Japez pisaron el acelerador, ya que encontraron una gran eficacia en lanzamientos, y a parte defendieron muy intensamente para poder correr y dejar solamente en 13 tantos a su rival en este lapso.

El resultado final 80 a 61. La gran figura de la noche fue Lautaro Noguera con 25 puntos y 9 rebotes, bien escoltado por Genoro, autor de 14 tantos y 11 tableros. En la visita el mejor fue Tomás Goizueta con 11 unidades.

Síntesis:

Platense (80): S. Giraudo 7; Noguera 25; R. Giraudo 11; Genoro 14 y Canciones 7 (F.I.); Fonsalido 1; G. Paoletti 2; Toledo 2; Soto 6; Testatni 3 y B. Paoletti 1.

DT: Juan Manuel Japez.

Costa Sud de Tres Arroyos (61): Menna 6 (X); Fernández 8 (X); Haag 9; B. Salarayan 3 y A. Salarayan 6 (F.I.); Goizueta 11; Blanco 6; Sode; Hollender 6; M. García 3 y N. García 4.

DT: Raúl Bianco.

Parciales: 16-18; 35-35 (19-17); 59-54 (24-19); 80-61 (21-13).

Árbitros: Luciano Yaman – Ariel Villalba.

Estadio: Julio Costa, Platense.

Fuente: Diagonal Al Aro.

Triunfos de Sarmiento y Blanco y Negro

Deportivo Sarmiento hizo pesar la localía y venció en el “Ricardo Azurmendi” a un duro rival como es Belgrano de San Nicolás por 84 a 76 por la primera fecha de la segunda fase del Torneo Provincial de Clubes de Básquetbol. Martin Delgado con 21 puntos fue el goleador verdirrojo mientras que Maximiliano Sterz aporto 18 unidades.

Aunque Deportivo Sarmiento siempre estuvo al frente del marcador, el elenco visitante nunca bajo los brazos y se mantuvo en partido.

El primer cuarto Deportivo Sarmiento se imponía por 21 a 12, en el primer tiempo 37 a 28, en el tercero ganaba por 62 a 60 para cerrar con una victoria de 84 a 76.

El dueño de casa tuvo más recursos y cerro mejor el partido para asegurarse la victoria y esperar el clásico frente a Blanco y Negro el próximo viernes en el gimnasio de Mitre y Rivadavia.

Mientras que en el Palacio de los Deportes, Blanco y Negro derrotó a Sporting de Mar del Plata por 87 a 75.

Producto de un muy buen tercer cuarto donde mostró su mejor versión, Blanco y Negro le ganó sin mayores inconvenientes de local a Sporting de Mar del Plata por 87 a 75 en el inicio de la segunda fase del Torneo Provincial de Clubes de Basquetbol.

La primera parte del juego fue de trámite parejo, pero el elenco suarense pudo establecer una importante diferencia en el tercer periodo y allí se terminó adueñando del partido.

Gonzalo Soave con 25 puntos fue el goleador albinegro, mientras que Matías Jaimes aporto 19 puntos. El tresarroyense Agustín Bayúgar debutó con 8 puntos y 1 rebote.

El primer cuarto perdía por 19 a 16, en el primer tiempo terminó arriba por 43 a 39, en el tercer cuarto ganaba por 71 a 58, para cerrar arriba por 87 a 75.

La fecha se completó con el triunfo de Racing de Olavarría que de visitante le ganó a Regatas de San Nicolás por 82 a 76, mientras que Atenas de La Plata derrotó de local a Colon de Chivilcoy por 75 a 73.

Fuente: La Nueva Radio de Suárez.

