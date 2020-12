Costa Sud: comenzó la inscripción para la Colonia de vacaciones y el 12 abrirá la pileta libre

Luego de que la semana pasada se diera el visto bueno para la apertura de los natatorios, desde el Club Costa Sud, su representante Sergio Candia, informó que durante esta semana comenzaron las inscripciones para la Colonia ‘Pequeños Soles’, por lo que la pileta libre estaría abriendo el sábado 12 y Colonia el lunes 14.

En dialogo con LU24, comentó que “estaba todo medianamente organizado pero necesitábamos tener el ‘OK’ para comenzar con la inscripción, así que el lunes comenzamos”.

Luego de meses de incertidumbre ante la posibilidad o imposibilidad de poder brindar su servicio, Candia indicó que se espera que se dé todo como se ha planeado y en consonancia con ello dijo que “tuvimos mucha respuesta, los padres estaban tan ansiosos como nosotros”.

Con respecto a las reformas que tuvieron que realizar en las modalidades de las actividades y del servicio del Club en general, expresó que “no tendremos actividades los días de mal clima, para evitar el trabajar adentro con los chicos” y que “ahora se trabajara con todas las actividades al aire libre con las llamadas ‘burbujas de trabajo’ con un profe cada 20 alumnos, salvo en los grupos de niños más pequeños (de 3 a años)” donde los grupos serán más reducidos. Resaltó también que en las instalaciones del Club se cuenta con espacios verdes amplios, arbolados, piletas grandes para respetar el distanciamiento necesario en éstas épocas.

El tema de los horarios es otro asunto reformado a causa de la pandemia, ya que ofrecen la posibilidad de dos turnos, uno mañana y otro tarde, pero no de continuidad como se venía haciendo años anteriores.

El ingreso y el egreso del establecimiento es otro punto en el que la organización tuvo que hacer hincapié para agudizar los protocolos, para evitar principalmente el aglomeramiento de personas, por lo que resolvieron que habrá diferentes horarios de ingreso de acuerdo a la edad, desde 13.20 hasta las 14 ingresarán todos los grupos, que son 5; y para retirarse lo mismo, desde 17.40 a 18.20 van retirándose cada 10 minutos cada grupo.

En el caso de pileta libre, que arranca el sábado 12, se trabajará de 11 a 20 horas, todos los días y de 11 a 19 para los menores.

Candia mencionó que con respecto a la capacidad de personas que podrán entrar a los establecimientos se resolvió que “se puede ir a sacar el carnet a la sede, y luego en el día a día se va viendo de acuerdo a la cantidad de gente que está en ese momento” y agregó que “la idea es que el socio o no socio pueda tener su carnet, y eso lleva a tener un registro de la gente que ingresa”.

Otras medidas correspondiente al protocolo: se tomara la temperatura al ingreso, estará una enfermera controlando el protocolo en la entrada, y habrá que hacer una declaración jurada para los chicos y los grandes, si va un grupo familiar se puede hacer una sola para ese grupo familiar, y se tendrá que renovar cada 15 días. Desde el buffet las medidas también serán cuidadas, como por ejemplo no se podrá ingresar al mismo para comprar o consumir, sino que se atenderá por una ventana lateral.

