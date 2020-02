Costa Sud perdió en Zárate y quedó eliminado del Provincial

Costa Sud no pudo avanzar a la Reclasificación del Torneo Provincial de Clubes al caer en Zárate ante Independiente por 95-76, que sumado al triunfo de Social de Alejandro Korn por 75 a 69 sobre Sportivo Pilar decretaron la eliminación.

Esta victoria les permite a los rojos aprovechar la derrota de Pueblo Nuevo en Olavarría y finalizar en el 4to, por lo que tendrá la ventaja de la localía en los cruces de repechajes donde enfrentará a Belgrano de San Nicolás.

El local fue claro dominador del encuentro, que si bien en ciertos pasajes del partido la visita llegó a equiparar las acciones nunca puso en riesgo la victoria del rojo.

Un primer tiempo favorable al rojo donde logró una luz de 10 tantos en el primer cuarto (26-16). En el segundo cuarto la visita que se quedaba sin Franco Fernández, quien tuvo que abandonar la cancha tras dos faltas técnicas, tuvo muy buenos 5 minutos donde logró imponerse en ambos tableros y con muy buenas apariciones de Juan Hollender logró nivelar las acciones (34-34) a 3 minutos del entretiempo. El rojo se recuperó de la mano de Franco Pracchia y pudo irse al descanso arriba por 8 (48-40).

La visita arrancó mejor la segunda mitad del partido, pero solo fueron dos minutos donde lograron dominar, con un parcial 8-0 lograban nuevamente igualar el marcador (48-48), pero un triple de Charly Garin más un par de intervenciones de Gustavo Marafiotti y una buena defensa donde anularon a Hollender el rojo fue adueñándose del encuentro y cerrando el 3er cuarto arriba por 12 (67-55).

El último cuarto la visita intentó presionar pero ya sin tantas energías y el rojo liquidó el encuentro aumentando la diferencia y cerrando el partido con comodidad.

Franco Pracchia (21 pts., 6 reb. y 4 asist.) yJuan Martin Petrosino (22 pts.) fueron las figuras del rojo mientras que en la visita se destacó Juan Hollender con 22 tantos y 10 rebotes.

Independiente (95): Garin 9, Gomes 11, Petrosino 22, Marrone 3 y Marafioti 11 (FI); Pracchia F 21, Pracchia B 4, Martinez 8, Montero 3, Gabilondo 3 y Siestra. Entrenador: O. Comelli.

Costa Sud (76): Menna 19, Haag 9, García 2, Bianco y Hollender 22 (FI); F. Fernández (X), Salarayán 3, Goizueta 13 y Lo Fiego 8.

Entrenador: R. Bianco.

Parciales:26-16, 48-40 y 67-55.

En la Zona A se disputaron tres encuentros: Regatas (SN) cerró la segunda fase con una victoria al superar en Mar del Plata a Sporting 96-91, Belgrano (SN) no pudo con Blanco y Negro en C. Suárez donde cayó 80-73 y en Chivilcoy Colón derrotaron a Sarmiento (CS) 97-87 y esperan por el encuentro del domingo donde una victoria de Atenas lo meterá en los Playoffs.

Con solo un partido por delante los cuatro equipos que ya lograron su clasificación a cuartos de final son: Independiente (Tandil), Sarmiento (Coronel Suárez), Atenas (La Plata) y Sportivo Pilar.

Restando un solo lugar, los equipos que disputarán los repechajes serán: Regatas (San Nicolás), Platense (La Plata), Blanco y Negro (Coronel Suarez), Independiente (Zárate), Belgrano (San Nicolás), Pueblo Nuevo (Olavarría) y Social (Alejandro Korn). Si el domingo Racing logra derrotar a Atenas será el conjunto de Olavarría quien dispute los repechajes, de lo contrario lo disputará Colón (Chivilcoy).

Los cruces de los repechajes serán:

Regatas (SN) vs Social (AK)

Blanco y Negro (CS) vs Pueblo Nuevo (O)

Independiente (Z) vs Belgrano (SN)

Platense (LP) vs Colón (Ch)/Racing (O)

Fuente y foto: Zárate Básquet.

