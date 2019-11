Costa Sud recibe a Sarmiento por el Provincial

Por la 8° fecha del Torneo Provincial de Clubes de básquetbol, Costa Sud recibirá al escolta Sarmiento de Coronel Suárez.

El encuentro se disputará en el Microestadio de Av. Moreno desde las 20:30 horas. Además, en el inicio de las revanchas, jugarán Blanco y Negro – Sporting y Racing – Independiente. En tanto, Pueblo Nuevo queda libre.

Club de Pelota también está en cuartos

Club de Pelota se convirtió anoche en el último clasificado para los playoffs del Torneo Oficial de la ATB. En el tercer juego de la serie de reclasificación, el Celeste como local no tuvo inconvenientes para superar a Monte Basket por 97 a 52. Fuentes fue el goleador con 17.

La nueva fase del certamen empezará este martes desde las 21 con el duelo entre Huracán (2) y Argentino Junior (7). Y seguirá mañana con Blanco y Negro (1) vs. Club de Pelota (8), Costa Sud (3) vs. Quilmes (6) y Sarmiento (4) vs. Alumni (5).