Costa Sud y Huracán se enfrentan en la final de la Copa Ciudad de básquet

12 agosto, 2021 Leido: 33

El clásico del básquet tresarroyense tendrá una nueva edición este viernes cuando Costa Sud y Huracán se enfrenten en la final de Primera División de la Copa Ciudad de Tres Arroyos. El encuentro será en la cancha de Quilmes y comenzará a las 21 horas.



En semifinales, el Oriverde superó a Club de Pelota por 89 a 63, mientras que el Globo derrotó a Argentino Junior por 82 a 73.

El partido será transmitido por LU 24.

Con aforo de 120 personas

Desde la ATB informaron que “sólo deberá acceder al estadio de Quilmes la gente que se anotó en los clubes Costa Sud y Huracán ya que la Municipalidad de Tres Arroyos sólo permite un aforo de 120 personas con lo cual cada uno de los clubes podía inscribir 60 personas”.

“Los que no estén en el listado que no se lleguen al estadio quilmeño porque no van a poder acceder y se le pide a la gente que asistirá que lo haga con tiempo porque hay que cumplir con los protocolos de ingreso y sanitización por lo cual si llegan sobre la hora se perderán parte del encuentro”, explicaron.

Finalmente, desde la entidad solicitaron que “vivamos una fiesta del básquet pero recordando que aún estamos en pandemia”.

