Costanzo disertó sobre la historieta El Eternauta en la EATA

26 septiembre, 2025 0

En el marco de la edición 2025 de la Maratón Nacional de Lectura que impulsa la Fundación Leer, Hugo Costanzo habló ante alumnos de la Escuela Agropecuaria sobre la historieta El Eternauta.

En la disertación se refirió a la creación de Héctor Oesterheld y sus dos etapas, la primera ilustrada por Solano López y la otra por Alberto Breccia.

El alumno Felipe Bruel exhibió a su vez dibujos ante los presentes, y los docentes realizaron comentarios sobre la exposición, que generó el posterior trabajo en las aulas.

