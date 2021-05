Costanzo tras recibir un premio en el XIII Salón Nacional de Dibujo y Pintura “Prof. José Rodrigo” destacó la importancia de éstos eventos

Hugo Costanzo fue uno de los premiados en el, habiendo sido juzgado por parte de Cristina Elorriaga, Gabriel Álvarez y Silvio Oliva Dris, y comentó en LU24 sobre los detalles de la obra ganadora del concurso y además mencionó la importancia de mantener vigente éste tipo de Salones.

“Es un trabajo que integró una serie que hice ya hace un par de años, que se llama ¨circulo vicioso¨, no sé por qué se me ocurrió ese nombre, a veces los nombres de los trabajos son antojadizos” explicó Costanzo sobre la obra premiada y agregó “al jurado le ha parecido que merecía ese premio, lo cual agradezco mucho”.

En un repaso por las técnicas de dibujo, enumerando distintos tipos de plumas y elementos que le le brindan a las obras diversas texturas que para el artista pueda plasmar el arte en cada pieza, resaltó que tanto el lápiz, la pluma, y la tinta china, son elementos irremplazables que “buscan darle expresión, o matiz a la línea que hacen, son lo mejor”. Particularmente, dando detalles sobre la obra que le permitió ganar la mención a la Mejor Obra Tresarroyense, sostuvo que “partía de un circulo que lo hacía con una textura y a partir de allí iba incorporando figuras humanas, que son muy constantes en mis trabajos, es extraño que yo haga paisajes u otras cosas, fue tomando esa forma y se transformó en una serie”.

Para finalizar, expresó “lo que tengo que aplaudir es a la gente de Cultura, sobre todo al Museo Mulazzi, a Sonia y a las chicas, y por supuesto al intendente Sánchez, es el apoyo a esto, que se haya esto a pesar de los momentos difíciles, es un Salón Nacional y no se tiene que perder creo que la gente de Tres Arroyos tenemos que seguir apoyándola y permitiendo que se haga, el jurado fue muy bueno también y con trayectoria”.

