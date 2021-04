COVID-19: convocatoria para donar plasma y experiencias de los donantes (Video)

24 abril, 2021 Leido: 136

El Servicio de Hemoterapia del Centro municipal de Salud de Tres Arroyos recuerda a aquellas personas que tuvieron coronavirus que tienen la posibilidad de donar plasma para salvar la vida de otras personas que se encuentren cursando la enfermedad en sus formas más graves.



La transfusión de plasma de convaleciente de COVID-19, es una terapia que ya se hizo usual y que en nuestro Distrito la han recibido 144 personas ya que permite estimular la capacidad de sistema inmunológico de contrarrestar el virus en el organismo. Es muy difícil de conseguir, ya que solo se obtiene de la donación voluntaria de pacientes recuperados con un título alto de anticuerpos, especifican desde el servicio, y solicitan que se acerquen a Hemoterapia, que el sistema de salud los necesita.

¿Quiénes pueden recibir el plasma de convaleciente como tratamiento?

El plasma convaleciente de COVID-19 se utilizará, en esta etapa de la pandemia COVID-19, se utiliza para pacientes que presenten complicaciones graves o potencialmente mortales o formas moderadas o comorbilidad (que el médico considere tienen un alto riesgo de progresión a enfermedad grave o potencialmente mortal). Asimismo son pasibles de tratamiento los profesionales de la salud con COVID-19 con síntomas moderados, especifica el doctor Alexis Pogorzelsky.

Para ser efectivo donante de plasma deben haber transcurrido 28 días corridos desde el alta y tener condiciones para ser donante de sangre. Sin embargo, pueden comunicarse con estos dos lugares que el operador telefónico le realizará la entrevista y le dará toda la información necesaria para cada caso específico. Tal como establece la normativa vigente, el donante deberá comprender que toda la información que se le solicita relacionada a su historia clínica y a sus hábitos, tiene por finalidad preservar su salud y la del potencial receptor de plasma convaleciente, por lo cual debe hacerlo con total tranquilidad, explican las técnicas de hemoterapia, Lucia Palma, Jorgelina Lantero, Claudio La Plaza y Mariana Mazzitelli, integrantes del Servicio de Hemoterapia del Hospital Pirovano

Así como también, Lucia, es muy clara al explicar que el donante de plasma convaleciente, al igual que el donante de sangre entera deberá observar los principios que rigen para la donación de sangre en general (voluntariedad, solidaridad y compromiso social).

En cuanto al proceso especificó el doctor Pogorzelsky que “el plasmaferesis se realiza con equipos e insumos descartables, bajo la supervisión permanente de un médico y asistencia de un técnico capacitado para tal fin. El procedimiento de aféresis será realizado por circuito cerrado, lo que permite la esterilidad del producto utilizando sistema de conexión estéril de tubos validados para el uso de productos transfusionales”.

¿Quién puede ser donante?

Todo paciente recuperado de COVID-19, que estuvo expuesto al virus y que en el proceso fabricara anticuerpos que circulan en el plasma que es la parte liquida de la sangre y que cumpla con las condiciones para ser donante habitual de sangre.

¿Cómo se obtiene?

El procedimiento se realiza con un equipo de plasmaferesis que solo extrae unos mililitros del plasma sin ningún otro componente (ni glóbulos rojos, ni blancos, ni plaquetas). Solo es posible obtener el plasma a partir de la donación voluntaria, ya que solo es fabricado por el cuerpo.

“Ser donante de Plasma es simple, no duele y no genera estrés”

Laura, Noemi, Claudia y Ramiro luego de cursar el coronavirus y finalizar el aislamiento sabían que querían donar plasma. Esperaron el tiempo indicado y a los 30 días se comunicaron con el Servicio de Hemoterapia, y allí se les realizó una toma de muestra de sangre para el conteo de anticuerpos, que se envía a Bahía Blanca.

En el caso de Claudia, los anticuerpos se mantuvieron en el tiempo y así pudo donar 5 veces más. La extracción se llevó a cabo por aféresis. Esta máquina realiza ciclos donde se extrae el plasma y devuelve el resto al sistema circulatorio. Hacen tantos ciclos hasta sacar 600 mililitros de plasma.

Al ser consultados sobre si en algún momento sintieron algún malestar en su salud en el momento de donar plasma, son enfáticos. Ramiro dice que “es un proceso muy simple, no duele, no incomoda, es una extracción de sangre normal. Después de eso salís perfecto. Solo insume el tiempo de viaje y el tiempo de la extracción. Es muy importante ya que con solo un ratito de tu tiempo podes lograr el bienestar de otra persona. Fue tan simple que en caso de que mis anticuerpos lo permitan no tendría problema en volver a donar. Lo volvería a hacer sin problemas”, asegura Ramiro.

“La satisfacción de saber que se pueden salvar tres vidas en cada extracción de plasma es importantísima. Sabemos que hay pocas personas que tienen anticuerpos para ser donante, esto es lo realmente complejo, desarrollar los anticuerpos, porque la donación en si es tan simple que uno puede donar plasma cada 4 días, no se siente cansancio ni absolutamente nada. Además nos realizan el dosaje de anticuerpos de forma gratuita, es decir sabemos cuánto estamos protegidos frente a la infección por Covid”, relata Claudia.

“Luego de mi recuperación, decidí que quería ser donante de plasma y así poder trascender la enfermedad en algo positivo, nada más ni nada menos que salvar a otras personas. Con cada donación de plasma se pueden realizar tres transfusiones y aunque fuera solo una, ya es muchísimo”, cuenta Noemí.

“El proceso es muy simple. Es en el Servicio de Hemoterapia de nuestra ciudad, se transita una entrevista donde se indaga sobre el estado general de salud. Se completa una planilla y te realizan una extracción similar a la que uno se hace cuando se va a sacar sangre a un laboratorio. Esto es para determinar los valores de los anticuerpos. Si dan en el número adecuado, se realiza la donación efectiva en Bahía Blanca”, detallan Claudia y Noemi.

El turno para la donación de plasma en el Servicio de Hemoterapia del Hospital Penna se pauta en consenso con las posibilidades del donante y el Centro de Salud se hace cargo de los viáticos que demanda el traslado y al igual que para el donante de sangre el día tiene justificativo laboral, de acuerdo a la legislación vigente.

Invitación

“Les decimos a todos los que tuvieron la fortuna de recuperarse del Covid que ni lo duden, que poder salvar la vida de otras personas es trascender esa incertidumbre que deja el Covid porque si hay algo que te deja como enseñanza es que la incertidumbre es la única certeza de esta enfermedad. Invitamos a toda persona que haya padecido Covid que se acerque a realizarse el análisis de anticuerpos para ser potencial donante de plasma al Servicio de Hemoterapia del Centro de Salud, de 8 a 11 horas o que se comunique a los teléfonos 02983- 610143- 439441”.

