Covid 19: cuatro casos sospechosos en Tres Arroyos

17 junio, 2020 Leido: 267

La Secretaría de Prevención y Salud informó a través de su titular, Dr. Gabriel Guerra que en Tres Arroyos hay un nuevo paciente sospechoso a coronavirus Covid 19, que se suma a los otros tres, de los que aún no se han obtenido los resultados.



“Hoy hemos superado el número de casos de circulación comunitaria, que es la principal causa de contagio, lo que hace perder la trazabilidad en el país y la Provincia, no así aun en nuestra región”, advirtió.

“Se incrementó el número de muertes, y la ocupación de camas en Terapia Intensiva, por lo que tenemos que recuperar las tres pautas fundamentales del aislamiento social, la higiene y el uso de barbijo”, sostuvo Guera.

Recomendó asimismo que “quienes presenten sintomatología febril y/o respiratoria eviten circular y no concurran a sus lugares se puede llamar al 439488, o consultar con personal sanitario”.

“Otro dato a tener presente: Tenemos muchas personas que están cumpliendo el aislamiento sanitario por regresar de lugares donde hay casos activos y circulación comunitaria, lo que implica que estemos alertas ante la posibilidad de tener casos de coronavirus en la ciudad, y lo importante es identificarlos y monitorearlos para poder mantener la flexibilización de esta cuarentena en fase 5, que ya lleva más de cien días”, finalizó.

