COVID 19: el distrito de San Cayetano sin casos

7 noviembre, 2021 Leido: 10

Desde las autoridades sanitarias de San Cayetano se indica que no hay casos activos en ese distrito y que no se recibió aun el resultado pendiente.



El único test de antígenos realizado en el Hospital Municipal fue negativo. No hubo hisopados por PCR.

