COVID 19: El doctor Alí advirtió sobre posibles complicaciones en el final del embarazo

17 mayo, 2021 Leido: 203

Durante el año pasado, las embarazadas que tenían diagnóstico positivo de COVID 19, no sufrían mayores complicaciones, por lo que por dicho motivo, no eran consideradas dentro del grupo de riesgo. Actualmente, y considerando las nuevas cepas del coronavirus, se están observando dificultades en personas más jóvenes para atravesar la enfermedad, y éstas complicaciones involucran también a las personas gestantes. En ese sentido, el Dr. Raúl Alí manifestó en LU24 que sin necesidad de alarmarse, es necesario extremar los cuidados en el embarazo.

“Ha habido y hay unas cuantas pacientes en Tres Arroyos con COVID, algunas inicialmente cuando empezó la pandemia, no se les pedía el hisopado, pero ahora hace bastante tiempo, es casi rutinario que ante la sospecha, la embarazada se debe hisopar” comentó en primer lugar el médico obstetra y sostuvo que “en algunos casos, no sé si era por la primera cepa, y por ser en general pacientes de baja edad, cursaban la enfermedad de muy buena manera, y se vio que la inmunidad pasa a través de la placenta al feto, por lo que el feto nace con anticuerpos”.

Pero lo que se está observando en los últimos meses, principalmente con respecto a las nuevas cepas del coronavirus, es que “ha habido estudios preocupantes en Brasil, y fundamentalmente ahora debemos denunciar los casos en el Ministerio, porque en la etapa tardía del embarazo, en el último trimestre del y hasta los 42 días después que nace el bebe, se han visto complicaciones de trombosis y trombo embolismos en las mamás” expresó. Asimismo, aseguró que “ha habido casos complicados, y no sé si es por la cepa o que, que vamos viendo a personas más jóvenes comprometidas”.

De todas, formas, explicó que “les decimos lo mismo que a todo el mundo, que se cuiden con distanciamiento, barbijo, no salir a cada rato, tener cuidado con el resto de los contactos, más que nada para las embarazadas”. Y además sostuvo que “el concepto es que no hay que alarmarse, pero hoy por edad, la embarazada tiene que cuidarse, a los 30, 35 o 40, porque la edad no protege a nadie”.

Con respecto a la vacunación, el Dr. Alí, comentó que si bien las embarazadas no están incluidas en los grupos de riesgo “si se selecciona embarazada y asmática, por el tema asma entraría para que la llamen anticipadamente” y en este sentido, agregó que “estamos conversando esto con colegas y con el Dr. Guerra también, de que me parece que las Sociedades Científicas se podrían involucrar un poco más, para ante estas expectativas, que las embarazadas se puedan vacunar con la vacuna antigripal en las salitas como las personas mayores de 65 años”.

Para finalizar, explicó la cuestión de la inmunidad en el bebé nacido “si la mamá ha sido portadora del virus del COVID, lo transmite al bebe, es decir que el bebe nacería con una inmunidad secundaria transmitida por la madre, eso sería un efecto beneficioso, aunque nadie tiene certeza de la inmunidad que deja el virus, ese es el motivo por el cual el virus se puede repetir”, y añadió “incluso se ha repetido dos o tres veces, porque la inmunidad decae rápidamente o porque hay una variedad en la cepa”. Advirtió además, que no le ha sucedido con pacientes suyos, pero que “si tenemos un paciente COVID, que va a tener a su recién nacido, habrá que hacer todas las cosas que se hacen para operar a un paciente Covid de terapia intensiva, con todas las medidas de prevención, anestesiólogos y enfermeras”.

