COVID – 19 en el distrito: sin nuevos casos. Se espera resultado de un sospechoso

29 mayo, 2020

Las autoridades sanitarias de Tres Arroyos aguardan el resultado de un caso sospechoso a coronavirus, a la vez que informaron que no hubo nuevos casos en la jornada de este viernes.



En su habitual informe, el Secretario de Prevención y Salud, Dr. Gabriel Guerra, indicó que se estudiaron a 80 personas en Tres Arroyos, desde que se iniciara la pandemia, lo que nos lleva al número de más, de un testeo por cada mil habitantes que es un número importante para prever circulación de virus, en nuestro país se realizaron 150.486 testeos a la fecha.

El caso Necochea

En otro aspecto, Guerra comentó lo sucedido “en una ciudad vecina”- Necochea -“para que podamos transcurrir esta nueva etapa la cuarentena administrada y que tengamos conciencia y el compromiso de las normas que promovemos, debido a las instancias que generan este tipo de descuidos por parte de la población”.

“En primera instancia tenemos a una persona afectada que recibe la visita de una persona, sea por cualquier otro motivo que viene de un lugar de circulación viral pero estuvo internada en otra ciudad; el primer punto a analizar es porqué nosotros le damos importancia de quienes vienen de realizarse estudios en otra ciudad que realicen el aislamiento sanitario de 14 días, porque podemos prevenir la posibilidad de contagio”, expresó.

“Esta paciente contagia a su familia, cosa que sería habitual y nos pasaría a nosotros, pero se realiza una reunión social que conlleva a que haya un alto número de personas que tengan que realizar el aislamiento, tanto ellos como sus familias, privándolos de poder realizar sus actividades laborales y estando pendientes de la posibilidad de infectarse en una reunión social”, dijo.

“Otro punto a tener en cuenta es que la persona afectada brinda tareas en un centro de tercera edad, justamente los lugares donde nosotros insistimos que son los que mayor atención hay que prestar, por lo que si uno vuelve de otra ciudad debe respetar el aislamiento, porque nadie está exento de haberse contagiado ni de poder contagiar, pero es importante respetar por precaución, solidaridad, por todo el resto de la población, y por todo el sistema sanitario, porque esta ciudad venía realizando una tarea muy prolija y por esta situación genera un estado de afectación de muchas personas tratando de identificar esta cadena epidemiológica y obviamente atender a estas personas que se han contagiado”, sostuvo.

“Nuestro trabajo es evitar un número importante de contagios”

Guerra insistió sobre el aislamiento social y el distanciamiento social, medidas que van a facilitar la identificación de personas contagiadas o posiblemente contagiadas, ya que nuestro trabajo es tratar de evitar un número importante de contagios.

“En Tres Arroyos no hemos tenido mayores problemas, se ha podido permitir una flexibilización de la cuarentena relativamente ordenada ya que mucha parte de la población cumple con las medidas aunque algunos no, pero debemos mantener las medidas de precaución de aislamiento y distanciamiento social, para poder cumplir las medidas, y también la solidaridad y sinceridad y la información de la sintomatología para replicar estas medidas a quienes tenemos alrededor, y por lo pronto seamos agentes multiplicadores de esta situación beneficiosa que tenemos en Tres Arroyos, de no tener pacientes afectados, porque llegado el momento de tenerlos, también vamos a poder transcurrir, sin volver al punto cero de aislamiento si nosotros podemos aislar precozmente a los pacientes que en algún momento vamos a tener cumpliéndose las medidas indicadas desde todas las instituciones de salud”, concluyó.

