Covid-19 en la región: los contagios y muertes bajaron a los niveles de mediados de 2020

En consonancia con lo que sucede en gran parte del país, la pandemia de Covid-19 sigue perdiendo terreno en la Región Sanitaria I, a la que pertenece Tres Arroyos. Esta semana los contagios no llegaron a 160 en los 15 distritos que la conforman, mientras que los fallecimientos fueron 4. Son las cifras más bajas registradas desde agosto de 2020, cuando ni siquiera la primera gran ola de contagios había llegado al país. La semana, además, cerró con menos de 200 casos activos y 3 pacientes críticos de coronavirus en las terapias intensivas de los hospitales de Bahía Blanca, el centro de derivaciones de la región.



El dato central, sin lugar a dudas, fue el nuevo descenso de los fallecimientos. La última suba se había dado entre la segunda y la tercera semana de agosto, cuando el número de víctimas fatales saltó de 28 a 31. De allí en más, durante 6 semanas consecutivas, las muertes fueron menguando hasta llegar a las 4 registradas en los últimos siete días. Esos fallecimientos se dieron en Coronel Suárez (2), Saavedra (1) y Puan (1). Los otros 12 partidos de la RSI, entre ellos Tres Arroyos, no registraron víctimas fatales por el virus.

Otro dato clave: Bahía Blanca completó dos semanas sin registrar muertes. Esta situación no se daba desde el 17 de junio de 2020.

También es para destacar la situación de Coronel Rosales, que ya lleva 8 semanas sin lamentar víctimas fatales. Un escenario similar se está dando en Guaminí (lleva 8 semanas sin víctimas fatales por Covid-19), Adolfo Gonzales Chaves (7) y Adolfo Alsina (11), entre otros.

En total, en las últimas dos semanas murieron 11 personas en los 15 distritos de Región Sanitaria I. Son 12 menos que en la quincena previa, cuando los fallecimientos habían ascendido a 23. La merma entre ambos períodos fue del 52,2%.

Menos contagios

Tres distritos de la región registraron el 82,4% de los contagios detectados esta semana (131 sobre 159). Se trata de Bahía Blanca (82), Puan (27) y Coronel Suárez (22).

Del resto de los distritos, 6 tuvieron un número de casos de un dígito y otros tantos se mantuvieron en cero.

De nuevo, el dato destacado es que Bahía Blanca no superó los 100 casos semanales, situación que no ocurría desde la semana del 13 al 20 de agosto de 2020 (en aquella oportunidad fueron 93 contagios).

No menos relevante es la situación de Monte Hermoso, Adolfo Alsina y Adolfo Gonzales Chaves, distritos que ya llevan 3 semanas si registrar contagios. A este lote hay que sumar a Coronel Dorrego, que va por su segunda semana sin casos nuevos, y a Tornquist y Guaminí, que pasaron los últimos siete días sin contagios.

También fueron importantes los registros de Coronel Pringles (1 durante esta semana) y Villarino (4), aunque sin dudas la sorpresa sigue siendo Coronel Rosales: pese a estar entre los partidos más poblados de la región, en las últimas tres semanas apenas detectó 6 contagios.

En total, en los últimos 14 días hubo 406 contagios (29 por día, en promedio), contra 884 en la quincena previa (63 por jornada). La caída fue del 54,1%.

A contramano del resto, Puan sufrió un rebrote que provocó 27 casos en siete días. La semana previa había sufrido 12.

Fuente: La Nueva

