COVID-19 en Orense: “Nos cuesta mucho decirle a alguien que no puede ir a trabajar”, sostuvo Pecker

29 mayo, 2021 Leido: 13

En la localidad de Orense, la situación epidemiológica con respecto al COVID 19 no difiere al resto del distrito, y según comentó el Delegado Eduardo Pecker, son 20 los casos activos y si bien hay una meseta en cuanto a los contagios, se espera que continúe de esta forma y en descenso. Asimismo, se refirió a las restricciones y sostuvo que el lunes se espera que comience cierto “alivio” para quienes puedan volver a trabajar.



En cuanto a las restricciones que han estado y están vigentes todavía, Eduardo Pecker comentó que en Orense hay mucho movimiento de actividades esenciales, porque en el caso del sector agropecuario “el movimiento en el campo que no se para, los camioneros, las gomerías, etc.”.

Con respecto a la situación epidemiológica detalló que “teníamos 20 casos hasta ayer, y hubo un solo nuevo hisopado” y detalló que “en la medida de que lo podamos mantener en esta cantidad de casos vamos a estar bien, llegamos a tener 30 casos, y ojala no tuviéramos ni 20, pero hay una estabilidad que no ha aumentado”.

Por otra parte, mostró preocupación por aquellos vecinos de la localidad que tienen paralizadas sus actividades, dadas que no son esenciales, y expresó “nos cuesta mucho decirle a alguien que no puede ir a trabajar, la situación que estamos viviendo, y las medidas que se toman, es bastante difícil hacerlas cumplir” pero priorizó la necesidad del cuidado de la salud de todos los Orensanos.

“Entendemos a la gente que tiene que salir y ganarse el dinero diariamente, pero por suerte la semana que viene habrá un alivio, la gente va a poder salir a trabajar un poco más, por lo que no tendríamos mayores inconvenientes” finalizó Pecker.

Volver