COVID 19 en San Cayetano: “la prevención es responsabilidad de todos”

17 septiembre, 2020

La Municipalidad de San Cayetano emitió un comunicado recordando que la prevención es responsabilidad de todos; “no salgas de tu casa sin el tapabocas puesto, respetá el distanciamiento, reforzá la higiene de manos, no compartas el mate, mantené ventilados los ambientes”.



“Nadie está exento de contraer el virus; en distintas dependencias municipales y en distintos momentos, 3 agentes dieron positivo para COVID 19. Gracias a las medidas preventivas dispuestas por las autoridades, y a los cuidados de todo el personal que cumple con los correspondientes protocolos, esos casos no han sido causantes de nuevos casos”.

“Lamentamos las controversias generadas en redes sociales, como así también los agravios vertidos hacia funcionarios municipales, los cuales no serán respondidos. Invitamos a los vecinos que manifiestan irregularidades en el accionar municipal con respecto al COVID 19 a realizar la denuncia ante la justicia”.

