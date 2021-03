COVID – 19 en San Cayetano: Se otorgó un alta y no se hicieron hisopados nuevos

Desde la Secretaría de Salud de San Cayetano, se informa que este domingo no hubo nuevos hisopados y no hay resultados pendientes a estudios de coronavirus, a la vez que se indica que se otorgó el alta a un paciente, por lo que son siete los casos activos; uno de ellos permanece internado en el área de COVID del Hospital Municipal y los demás pacientes activos cursan la enfermedad en sus domicilios.



“Utilicemos tapabocas, respetemos el distanciamiento, reforcemos la higiene de manos, no compartamos mate, tengamos precaución en las reuniones sociales, actuemos con responsabilidad social”, recomiendan.

