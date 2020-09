Con 14 contagios, el mayor número para una jornada, Guerra pidió “no menospreciemos la situación”

El secretario de Prevención y Salud de la Municipalidad de Tres Arroyos, Dr. Gabriel Guerra, confirmó esta noche 14 nuevos casos de Covid-19, la suma más alta para una jornada desde que se decretó el Aislamiento Social, Preventivo y Obligatorio, y pidió que “no menospreciemos la situación en la que estamos en nuestro distrito y en la que está toda la región sanitaria”. Además, informó que una persona recibió el alta médica.

El funcionario dijo que “hoy recibimos entre el sistema público y privado 14 nuevos casos positivos y hemos descartado 21 personas con resultados negativos. El porcentaje de positividad es muy alto en todas las muestras que estamos enviando”.

Desde el inicio de la pandemia, en el partido de Tres Arroyos se llevan registrados 72 positivos a coronavirus, 40 recuperados, hay 31 pacientes cursando la enfermedad en forma activa y 15 quedan pendientes de estudio. En tanto, 525 han sido descartados.

“La condición puede complicarse aún más si no tomamos las medidas necesarias de cuidado, si no asumimos el compromiso personal de cuidarnos y cuidar al que tenemos al lado. Es importante el hecho de circular lo menos posible, realizar las menores tareas necesarias y todas estas con las máximas medidas de protección. No realicemos las reuniones familiares ni sociales, tratemos de evitar las visitas. La aceleración del número de contagios es importante y estamos en una etapa que, donde para poder seguir abordando a cada paciente como lo necesita, tenemos que frenarlo”, aseguró.

