Covid-19: Guerra confirmó el deceso de cuatro personas y pidió extremar cuidados

23 diciembre, 2020 Leido: 2495

En estas últimas 24 horas lamentablemente se produjeron cuatro fallecimientos de pacientes diagnosticados con coronavirus, siendo para nuestra ciudad la jornada con mayor cantidad de decesos. También llama la atención el número teniendo en cuenta que a nivel país se registraron 60 muertes.



Según confirmó a LU24 el Secretario de Salud, Dr. Gabriel Guerra, tres estaban internados en el Hospital Pirovano y uno cursaba su enfermedad en el domicilio. Se trata de dos hombres, uno de 43 años que tenía comorbilidades previas y estaba en su casa, y otro de 67 años, y dos mujeres de 74 y 88 años.

En total los casos de muertes por coronavirus ascienden a 49 en Tres Arroyos.

Para Guerra el aumento de casos “fue como consecuencia de lo que hemos vivido hace aproximadamente 15 días atrás que fue cuando empezamos a tratar de hacer el llamado de atención a la población diciendo que en la medida que nosotros no podamos reducir el número de contagios íbamos a tener más pacientes graves y obviamente más situaciones de fallecimientos”.

“Por otra parte, en la medida en que nosotros no podamos disminuir el número de casos activos, también muchas más personas van a estar contagiando al resto. Otra cosa importante es el hecho de que sabemos que la máxima circulación viral quizás se esté dando en una población relativamente más joven, pero son quienes en contacto con los adultos mayores, con sus familiares, generan este tipo de situación”, agregó, haciendo un llamado de atención debido a que se volvió a niveles de detecciones que sucedieron hace dos meses atrás en el país.

“Son números que se mantienen en alza leve, pero en alza y obviamente con la preocupación de lo que va a suceder en estas fiestas, por eso les solicito a todos tener la conciencia y el compromiso de no exponer a nuestro seres queridos, a nuestros familiares a situaciones de riesgo. Que mañana quizás vaya haber alguna silla vacía, por algunas personas que ya no están, por alguna que vamos a cuidar y que van a querer cuidarse pero con la posibilidad que si nosotros prestamos atención a las medidas de prevención y cuidado en breve con la llegada de la vacuna, podamos en el trascurso del próximo año armarnos para volver a la vida familiar y social que teníamos previamente a esta situación de pandemia”, sostuvo.

