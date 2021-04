Covid-19: Guerra pidió “responsabilidad, conciencia y compromiso con el que tenemos al lado”

7 abril, 2021 Leido: 3

Se reunió nuevamente, esta mañana, el Comité de Crisis de Tres Arroyos. El secretario municipal de Prevención y Salud, Dr. Gabriel Guerra, dijo a LU 24 que fue “para darle continuidad, como venimos haciendo desde hace 15 días, ante la situación real de coronavirus en nuestra región, a nivel del AMBA y el país, con un incremento del número de casos”.

“Venimos tratando de prestar mucha atención a los números y a los criterios de atención para tratar de disminuir los efectos que pueda llegar a tener esta escalada del número de contagios a la cual no vamos a estar ajenos. Por eso evaluamos la situación actual, cuáles son los planes a seguir ante las eventual suba de contagios y de internaciones”, explicó.

También “se planteó el tema del plan de vacunación y de distintas cuestiones inherentes al funcionamiento interno del Centro Municipal de Salud y la atención sanitaria, tanto a nivel del sistema público como de los otros actores que son la Clínica Hispano, el Círculo Médico y Policoop”.

“Cada vez que tuvimos que actuar como sociedad interviniendo en las medidas de cuidado pudimos frenar la escalada de contagios que hubo el año pasado y una leve registrada a principios de este. Le transmití a todos que sean agentes multiplicadores de este discurso porque es una herramienta que sirve”, aseguró.

El funcionario solicitó “limitar la circulación hacia lo imprescindible, tratar de evitar los viajes innecesarios fuera de nuestro distrito como así también la recepción de gente de fuera del partido, desalentar los viajes al exterior y la interacción en las reuniones sociales y familiares. Hoy sabemos que la mayoría de los contagios están dados en esas situaciones, hay pocos en los lugares donde se cumplen protocolos”.

“A nivel educativo tenemos chicos y docentes contagiados pero no hubo contagios dentro de las aulas. A nivel de las empresas, el Municipio e instituciones de salud, los contagios siempre se dan en reuniones sociales. Hoy se pueden realizar hasta con 10 personas pero por lo menos respetemos la distancia, el uso del barbijo, si tenemos alguna sospecha de sintomatología o la tenemos confirmada no concurramos, no visitemos. Ahí va a estar la razón del fracaso o el éxito que podamos tener en los próximos meses. Responsabilidad, conciencia, compromiso con el que tenemos al lado, con nuestra familia, con el vecino, con el resto de la comunidad, con nosotros mismos”.

Guerra dio a conocer que los últimos días aumentó el número de consultas y de hisopados. “Bienvenido sea porque la detección y el bloqueo precoz hacen que se puedan controlar los brotes. Es llamativo que de un día para el otro aparecieron: creo que esto es porque había falta de consulta o mucho temor hacia lo cual también tenemos que trabajar en no instar a la gente al pánico ni al miedo porque eso no nos va a dejar actuar adecuadamente”.

Asimismo, dijo que “aumenta la desesperación por la consulta y por el hisopado, tenemos a veces aglomeraciones y gente que está muy ansiosa y que se pone de mal humor, realmente les pido que entiendan la situación y respeten al que los está tendiendo, que lo está haciendo con el mayor compromiso. Se van a hisopar todos aquellos pacientes en el momento oportuno, a veces no se puede todos juntos o cuando la persona lo quiere”, finalizó.

Volver