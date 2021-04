Covid-19: habrá atención médica hasta las 16 horas en el consultorio de pacientes respiratorios

12 abril, 2021 Leido: 63

El Centro Municipal de Salud informa a la comunidad que debido al aumento sostenido de casos de COVID-19, se extiende la atención del consultorio de pacientes respiratorios de lunes a viernes de 8 a 16 horas y los días sábados de 8 a 12 horas, para atención médica.

Se realizarán hisopados a las 11 horas, por el ingreso especialmente habilitado de calles Primera Junta y Roca.

Al respecto, la doctora Ana Basilio especificó que “solicitamos a todas las personas con síntomas compatibles de Covid-19 que concurran de 8 a 16 y los días sábados de 8 a 12 horas a realizar la consulta médica que corresponda. Luego de la consulta clínica el profesional interviniente le indicará al paciente si, por protocolo, está en condiciones de hisoparse y que día debe hacerlo. En caso deba realizarse el hisopado ese mismo día, se le confeccionará la ficha epidemiológica y deberá retornar a las 11 horas”.

“A los profesionales de salud del ámbito privado les solicitamos que deriven a los pacientes con orden médica y en caso que resulte necesario con la planilla epidemiológica ya confeccionada.

Desde la Dirección Técnica del Centro de Salud se reitera el pedido a la comunidad de ser conscientes de los cuidados. Que de tener que concurrir no deambulen por la institución y que no se generen aglomeraciones ni esperas innecesarias. En caso de ser necesario que la persona retorne al área de respiratorio para ser hisopada lo haga en el día y horario indicado por el médico y que mientras tanto respete el aislamiento en el domicilio”, añadió.

“Es indispensable que continuemos con las medidas de prevención, en cuanto al lavado de manos, la distancia social, no realizar reuniones sociales en espacios cerrados y el uso de barbijo. Necesitamos respetar estos protocolos para cuidarnos entre todos y disminuir nuevamente el índice de contagios en nuestra ciudad”, concluyó.

Volver