Covid-19: “Hay que usar las medidas de prevención o corre riesgo de colapso el sistema de salud”

8 abril, 2021 Leido: 360

El intendente del distrito de Tres Arroyos, Carlos Sánchez, acompañado por el secretario de Prevención y Salud, Dr. Gabriel Guerra, y la directora técnica del Centro Municipal de Salud, Dra. Ana Basilio, se refirieron a las medidas adoptadas por Nación y Provincia para contener el incremento de contagios de Covid-19, cuyos lineamientos se seguirán a nivel local. El distrito continúa en Fase 4. Se pide que “desde las 00 horas hasta las 6 de la mañana tengamos menor movimiento en las calles”.

Sánchez: “No estamos hablando de cierres masivos”

En conferencia de prensa, el jefe comunal dijo que “como lo ejemplificó el gobernador de la provincia Axel Kicillof, más que una ola parece un tsunami. A diferencia de la primera, tenemos algo de experiencia pero lo nuevo en esto es la mutación que ha hecho el virus, mucho más compleja, contagiosa y grave en muchos casos. En lo que va del año tenemos la ventaja que hay un poquito de la población que está vacunada, otro poco que debería estar algo inmune, aunque no hay mucha seguridad si se tiene asegurada la inmunidad después de haber tenido el ataque del coronavirus, entonces estamos un poco mejor que el año pasado pero empeora la situación la virulencia que tiene esta nueva ola por la cantidad de contagios, la velocidad y, en algunos casos, la gravedad que estamos viendo en el Gran Buenos Aires”.

Sánchez añadió que “en nuestro distrito por ahora viene creciendo peligrosamente, a un ritmo hasta hoy no tan fuerte como en otros distritos limítrofes, pero seguramente vamos a tener problemas nosotros también”. Asimismo, hizo hincapié en “el cuidado que hay que tener en esta nueva ola que estamos viviendo”, dijo que “se nos viene el invierno” y por eso llamó nuevamente a tener “responsabilidad individual”.

“No estamos hablando de cierres masivos ni de cuarentena ni de nada, esas cosas no nos gustan hacer porque cala muy feo en el tema económico y del trabajo pero si quiero advertir que la situación no es fácil ni lo será en los próximos días o meses, tenemos que cuidarnos entre todos, por eso el famoso uso del barbijo, el distanciamiento, el lavado de manos y tantas cosas. Tengamos en cuenta que gracias Dios también están las escuelas abiertas, algo que el año pasado no se hizo, y hay que tener mucho cuidado en las burbujas y lo que se hace para poder evitar el contagio masivo”. En ese sentido, refirió que “hablamos de la peligrosidad de llegar a nuestro hospital un día y no hay más lugar, no hay camas, no hay terapia intensiva ni respirador, eso queremos evitar con el cuidado de cada uno de nosotros y de quienes nos rodean. Seguimos en el lineamiento de Nación y Provincia porque no podemos apartarnos de lo que hacen. Tenemos que trabajar todos juntos, es la única forma de combatir y defendernos de este virus. La población tiene que entender que hay que hacer algunos sacrificios, las reuniones sociales, familiares, deportivas, de cantidad de gente, olvidémonos, no las podemos hacer”, afirmó.

Además, manifestó que “el gobierno provincial ha puesto ciertas restricciones sobre la nocturnidad y ahí vamos a tener que acompañar fuertemente”, por lo que pidió que “desde las 00 horas hasta las 6 de la mañana tratar de que tengamos el menor movimiento en las calles para que la gente no vaya y se aglomere en ciertos lugares con más de 10 personas, ese es el fundamento de esta restricción, que no tocaría demasiado a lo que es la economía y el trabajo de la gente”.

“Tres Arroyos no escapa a la generalidad de lo que pasa en el país y la provincia. Tenemos que cuidarnos. Les pido a todos los tresarroyenses que nos cuidemos fuertemente. Está en juego la salud, principalmente de la gente mayor. Por favor hagamos conciencia todos los que vivimos en el distrito de Tres Arroyos de que esto es muy serio y están en juego nuestras vidas y las de nuestros familiares”, advirtió.

Guerra: “Hay que usar las medidas de prevención o corre riesgo de colapso el sistema de salud”

Por su parte, el secretario de Prevención y Salud municipal, doctor Gabriel Guerra advirtió que los casos locales y de la Región Sanitaria, la Provincia y el país se venían monitoreando desde hace 10 días, pero “lo llamativo y preocupante que vemos es la velocidad de instalación de esta segunda ola, que parece ser no sólo grande sino sostenida. El número de casos se multiplica día a día y eso es lo que esperamos que ocurra en nuestro distrito, por eso queremos tomar medidas”.

“Es muy probable que tengamos nuevas cepas, de hecho en el país hay circulación comunitaria de las nuevas cepas y nosotros no tenemos por qué estar exentos”, admitió Guerra, pero para determinarlo es necesario “hacer estudios moleculares, que se realizan en modo testigo en algunos casos particulares, y en las grandes urbes. Pero nosotros tenemos múltiples vínculos con Buenos Aires, La Plata, lugares donde hay circulación de la cepa británica, la de Manaos y seguramente es posible que circulen en nuestro medio”.

Respecto de las múltiples actividades deportivas que se retomaron y que incluso se programan para los próximos días, Guerra advirtió que “en consonancia con lo resuelto por el Gobierno nacional, por la Provincia, a lo que adherirá el municipio, las actividades con más de 10 personas no están permitidas en lugares cerrados, pero habrá que esperar la firma del DNU. De todas maneras, entiendo que 8 personas o 12 no hacen la diferencia: es fundamental trabajar en conjunto, el Estado dictando normas y las personas disponiendo de su propio cuidado. Porque las medidas de prevención siguen siendo el uso de barbijo, el distanciamiento, la higiene, el disminuir la circulación a lo mínimo y el tránsito innecesario a determinadas ciudades tienen que ponerse en práctica porque de lo contrario corremos el riesgo de que la capacidad sanitaria se va desbordada como en otros lugares”, sostuvo el funcionario.

Basilio: “se espera que el sistema de salud se vea sobrecargado en los próximos meses”

Finalmente, la directora técnica del Centro Municipal de Salud, Dra. Ana Basilio, detalló algunas cuestiones que tienen que ver con el funcionamiento interno del Hospital ante ésta nueva ola de COVID 19.

En primer lugar manifestó que “en época estival habíamos visto una disminución del número de casos, por lo que fue el momento en el que aprovechamos para darle vacaciones al personal de salud, que necesitaban descansar, porque estaba muy cansados y sabíamos que esta posibilidad de una segunda ola existía, como estaba ocurriendo en el resto del mundo”

En ese sentido, sostuvo que “hoy nos damos cuenta con el aumento de casos estamos viendo la posibilidad de implementar medidas, como ser el aumento del horario del consultorio de respiratorios, por lo que en estos días vamos a comunicar el horario extendido”. Ante ésta posibilidad, indicó también que “vimos durante este último fin de semana que estaba sobrecargado el tema de la consulta y los hisopados, principalmente los días lunes y martes, por eso mismo, éste sábado va a abrir el consultorio de respiratorios de 8 a 12, y se van a hacer hisopados para la población en general”

Con respecto a lo que es el área de internación, la Dra. Basilio indicó que “sostenemos hasta el momento una sola sala de Covid, tenemos hasta el día de hoy 10 pacientes internados, todavía no se ve sobrecargado, tenemos la posibilidad de 17 camas, y la terapia intensiva no alberga ningún paciente positivo. Tenemos hasta ahora 4 camas ocupadas con pacientes que no tienen positivo, por lo que quedan solo 2 camas libres, pero tenemos el convenio con la Clínica Hispano, que nos da la posibilidad de derivar a estos pacientes que no son diagnostico positivo”. Asimismo, expresó que “tenemos un sólo paciente ventilado, así que tenemos respiradores disponibles”.

Específicamente, refiriéndose a los rebrotes que están surgiendo en las últimas semanas Basilio dijo “tenemos la experiencia del año pasado, como dijo el intendente, estamos organizados, pero tenemos en contra el cansancio del personal de salud, que ha trabajado de forma incansable, y con esta nueva ola se espera que va a ser sobrecargado en los próximos meses”, por lo que apeló a la responsabilidad personal individual y resaltó “hoy por hoy tenemos que hacer hincapié en las medidas de aislamiento, que traten de mantenerse con las personas que sean de su grupo, con las personas de su familia, de su trabajo. La idea es que hoy, traten de ver la posibilidad de no reunirse más de 10 personas, 8 o 12 no hacen la diferencia, pero no es lo mismo si uno se reúne con familiares o amigos que no ve hace tiempo, que pueden estar expuestos a otros contactos, que mantenerse con los grupos habituales”.

La responsable del Centro Municipal de Salud, también solicitó a la población, de alguna forma paciencia ante la posible saturación del sistema de salud y expresó “solicitamos a todos, porque hoy vemos mucha demanda del servicio sanitario, si no pueden acceder porque no se atiende el teléfono, y estamos viendo ver la posibilidad de agregar una nueva línea, o si ven que la posibilidad que la cola para respiratorios es muy grande, que vuelvan en otro horario, no se aglomeren, y vuelvan a intentar”.

Por otra parte y para finalizar, recomendó “asistir a los consultorios o al hospital en el caso de una necesidad real, pero no hoy, por ejemplo, a un control de salud, principalmente para disminuir la circulación de esos lugares donde podría haber contacto con pacientes enfermos, ya sea coronavirus o cualquier otra enfermedad que baje sus defensas”.

“Volvamos a tener todos más cuidados personal, con nuestros seres queridos, tratemos de ser responsables, fomentemos que el uso de barbijo tiene que ser desde el momento que uno tiene contacto con otra persona hasta que vuelve a estar solo, el lavado de manos, el distanciamiento, uno hoy veía que la gente se estaba relajando, grupitos de gente que charlaba en la cola del supermercado”, concluyó.

Volver