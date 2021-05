Covid-19: Juan E. Barra con una semana “bastante aliviada”

El delegado municipal de Juan E. Barra, Ceferino Argüello, afirmó por LU 24 que “esta semana gracias a Dios fue bastante aliviada” en relación a los casos de Covid-19.



“Estuvimos muy complicados los primeros días de mayo, teníamos 12 personas cursando la enfermedad y entre la gente que vive acá y la de la zona rural que está relacionada con la localidad, teníamos más de 50 personas aisladas. Esto fue bajando y quedan dos personas que están con la enfermedad y siete aisladas”, explicó.

En Juan E. Barra residen 350 personas, “acá nos conocemos todos y prácticamente la mayoría de la gente tiene contacto diario. Cuando empezaron a surgir los casos los contactos estrechos empezaron a saltar y casi la mitad del pueblo había estado en contacto”, dijo el funcionario.

Además, indicó que “la gente está comprendiendo lo que es esto, por ahí al principio no se le daba mucha bolilla como le pasa a todo el mundo. Cuando estuvo el brote de Laprida y Gonzales Chaves y Tres Arroyos estaban con contagios, nosotros no. Pero este año tuvimos un brote bastante fuerte. Todos los contagiados cursaron en sus domicilios, una o dos personas tuvimos que trasladar a Gonzales Chaves que estuvieron uno o dos días internadas y volvieron a sus casas”.

Sobre las últimas medidas dispuestas, Argüello indicó que “las restricciones se cumplen muy bien y la gente ayuda mucho, no tenemos ningún problema”.

Por último, el Delegado les pidió a los vecinos que “se sigan cuidando y que cuando salta algún caso que se declaren todos los contactos estrechos”.

