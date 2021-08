COVID-19: “La positividad de los estudios realizados en la última semana fue del 7,7 %”

Este miércoles se reunió el Comité de Crisis y el secretario de Prevención y Salud de la Municipalidad de Tres Arroyos, Dr. Gabriel Guerra, al término del encuentro, informó a la prensa que “la positividad de todos los estudios realizados en la última semana fue del 7,7 por ciento”.

“Contrariamente a lo que había sucedido la semana anterior en cuanto a que se había detenido el descenso de número de casos progresivos que veníamos teniendo en la Región Sanitaria y en nuestra ciudad, incluso registrando un leve incremento, en esta última semana si se notó una disminución importante en el promedio del número de casos detectados en forma diaria, con pocos ingresos a la internación y ninguno a la Terapia Intensiva”, indicó el funcionario.

“Remarcamos el hecho de que más allá de la disminución del número de detecciones, el de testeos se mantuvo, eso logró llevar a la positividad de todos los estudios realizados en la última semana a menos del 10 por ciento que es lo deseable, estuvimos en un 7,7 por ciento. Por eso instamos a todas las personas que puedan tener alguna sintomatología compatible con el coronavirus o que hayan sido contacto estrecho a que accedan a los estudios pertinentes porque es muy importante en esta instancia, para terminar de aplastar la curva de contagios, el hecho de una detección y un bloqueo inmediato de aquellos pacientes que estén contagiados”, agregó.

Guerra también recalcó “el avance en la campaña de vacunación, que sigue a un ritmo muy fluido y, sobre todo, que todavía hay mucha gente de Tres Arroyos que sigue inscribiéndose y eso me parece que es el hecho más importante. Todos aquellos que no estén vacunados que accedan a la vacunación y quienes tienen que inscribirse, que en estos momentos son los mayores de 12 años hasta los 18, que se anoten; el resto, si no tiene ninguna dosis, puede acceder directamente a la vacunación espontánea”.

En tanto, sobre la vacunación de los menores de 17 años con patologías de riesgo, confirmó que “el número inicial de los pacientes inscriptos ya fue superado”.

Respecto a una eventual tercera ola de contagios, consideró que “no vamos a estar exentos seguramente al ingreso de las nuevas variantes, sobre todo de la Delta, y más allá de la vacunación y de la inmunidad que puedan tener algunas personas, lamentablemente, habrá una circulación”. En este sentido, dijo que “para nosotros es importante tener un piso de casos muy bajo para poder afrontar de la mejor manera la internación y el seguimiento de los pacientes”. Asimismo, explicó que “tener un número alto de vacunados nos va a servir para que aquellos pacientes contagiados no tengan que arribar a la internación o no se compliquen. Por otra parte, yo creo que el aprendizaje y el compromiso de la población va a ser el elemento fundamental”, concluyó.

