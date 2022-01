Covid-19: los casos semanales se triplicaron y saltaron a casi 3.500 en Bahía Blanca y la zona

Los contagios de Covid-19 volvieron a dar un tremendo salto esta semana en Bahía Blanca y la zona. Fueron 3.456, lo que constituye casi el triple de los registrados en los siete días previos. Con los fallecimientos sucedió lo mismo: de 2 pasaron a 7, lo que vuelve a generar preocupación entre autoridades sanitarias y especialistas.



El elemento más sorprendente de esta nueva ola de coronavirus es la forma en que escalan los casos.

Hace un mes los 15 distritos que conforman Región Sanitaria I registraban, en conjunto, 192 contagios. A la semana siguiente saltaron a 300 (+56,3%), luego a 1.186 (+295%) y, en esta última, a 3.456 (+191,4%).

Es decir, en un mes los contagios semanales aumentaron el 1.700%.

A inicios de diciembre los distritos de la región con brotes eran 5. El más importante era el de Bahía Blanca, con 77 casos acumulados en siete jornadas. Seis distritos, por otro lado, no registraban ninguna infección nueva.

Durante esta última semana, en tanto, hubo brotes en los 15 distritos. De hecho, diez distritos tuvieron más de 100 contagios acumulados, mientras que Bahía Blanca tuvo 1.447 (casi el 1.800% más que hace un mes).

“Por este motivo, si bien en Bahía hay cuatro centros de testeo, hemos decidido implementar un micro itinerante para llevar esas prácticas a los barrios. Comenzó a funcionar hoy (por ayer), en Villa Serra, y la idea es que esté una semana en cada sitio. Se harán 150 hisopados por día, pero sólo a quienes tengan síntomas o sean contactos estrechos de contagiados”, indicó el secretario de Salud de la comuna bahiense, doctor Pablo Acrogliano.

La demanda de testeos es tan alta -enfatizó- que el operativo no alcanzará a quienes “tengan que hacerse el (examen) prequirúrgico” o “simplemente deseen testearse para ver si son positivos o no, sin tener síntomas claros”.

“De todas formas, estamos en un escenario muy diferente al de junio del año pasado -resaltó-. En ese momento había muchos contagios activos, y la ocupación de camas también era elevada. Ahora también hay muchos casos, pero no se ha dado una explosión en la demanda de camas hospitalarias”.

En el resto de la zona el caso más sorprendente, sin dudas, es el de Monte Hermoso. Hace un mes no registró casos, a la semana siguiente tuvo 2, luego 20, y esta semana contó nada menos que 306. Se trata de una consecuencia lógica del boom turístico que está teniendo el destino, cuya afluencia se mantiene en niveles muy elevados desde la semana de Año Nuevo.

Como consecuencia de esta situación, fuera del hospital modular -instalado frente al centro de salud local- residentes y turistas forman largas filas todos los días para ser hisopados.

“Estamos viendo un aumento de casos exponencial”, reconoció esta semana el secretario de Salud montehermoseño, Jorge Busca.

En el resto de los distritos también hubo aumentos de casos desde la semana pasada a la actual.

La única excepción fue Adolfo Alsina. Este distrito pasó de 96 a 31 contagios, cifra que igualmente excede a todos los casos que tuvo en las 16 semanas que hubo entre el 19 de agosto y el 8 de diciembre pasados.

Los casos activos también crecieron en forma alarmante. Al cierre de este informe de La Nueva eran 3.959 en la zona, cuando la semana pasada eran 1.243 y, la anterior, 373.

