COVID-19: “Necochea es una desgracia, tomen conciencia en Tres Arroyos”

1 junio, 2020 Leido: 624

“Seguramente la cantidad de 22 se irá más alta”, advirtió el director del Canal 11 de Necochea, Walter Baños, al referirse a los casos de coronavirus en la ciudad balnearia, teniendo en cuenta que restan los resultados de 60 hisopados.

“Es como el Juego de la Oca, a raíz de todo esto volvimos a la Fase 1. Es una desgracia, muchos comercios sufrirán las consecuencias. Hay mucha policía controlando en las calles, secuestran vehículos y sacan la documentación, no hay permisos solo pueden circular los esenciales”, precisó.

“Ustedes en Tres Arroyos ni hagan un babyshower, tomen conciencia porque pueden terminar como nosotros por una persona que vino de afuera y estuvo con una señora que a su vez estuvo con sus hijos que fueron al babyshower clandestino y lamentablemente se magnificó”, relató.

“A Ángel De Castro, que es el “Paciente Cero” que fue operado en el Hospital Güemes de Buenos Aires (donde hay 36 infectados), le iniciaron una causa penal por propagación de una enfermedad peligrosa. No es joda, ustedes que están con ventaja tienen que tomar conciencia”, remarcó. Por esto, hubo cinco allanamientos y se incautarán teléfonos celulares.

Además, Baños se refirió al “cumpleaños que festejaron empelados municipales. El Intendente le está diciendo a todo el personal que hay que tener cuidado y le hacen esto. La Policía está haciendo lo que puede y lo que no puede también. Es como arriar un ganado malo. No entiendo el pensamiento de esta gente”, admitió.

“La mayoría se porta bien pero siempre tenés un porcentaje de gente que piensa que la vida es todo igual, es increíble”, lamentó.

También recordó “la parrilla que no tenía que tener tanta gente metida ahí, en un lugar que no es grande. Es un conjunto. Si el dueño no toma conciencia, no hay que ir a comer”.

Bebé: “es todo un misterio”

Por otra parte, dijo que “es un misterio” donde está el supuesto bebé recién nacido en Necochea tras encontrar a una mujer en estado de shock que luego se derivó al neuropsiquiátrico. “No se sabe nada, no hay registros en el Hospital”, aseguró.

“Ella dice que tuvo el brazo conectado a una especie de suero o jeringa y que recuerda a una mujer en un pasillo. Lo están manejando bajo 7 mil llaves. Yo hablé con su hermana que vive en Bariloche y con su pareja que trabaja en el campo y ambos me dicen que estaba embarazada. Todo se está investigando”.

