Covid-19: preocupa el alto nivel de internación en Terapia Intensiva

5 mayo, 2021

Como todos los miércoles, se reunió en horas del mediodía el Comité de Crisis de coronavirus y el secretario de Prevención y Salud, Dr. Gabriel Guerra, manifestó que “estamos viendo con suma preocupación la internación que tenemos en la Unidad de Terapia Intensiva”.

El funcionario indicó que “se hizo una evaluación general de la situación en nuestro país y Región Sanitaria” al tiempo que sostuvo que “nosotros a la aceleración de contagios la vemos en una meseta sostenida alta, pero sobre todo tratamos el tema de que estamos viendo con suma preocupación la internación que tenemos en la Unidad de Terapia Intensiva”. En este sentido, confirmó que hay “nueve pacientes que se encuentran con coronavirus en asistencia respiratoria mecánica abarcando la totalidad de camas, incluso hay dos que están en la Clínica Hispano”.

“Situación de alerta”

“Sabemos que las internaciones se ven posteriores a la aceleración del número de contagios que sucedió hace tres semanas atrás”, remarcó y dijo: “como siempre sostengo, no quiero estar hablando de respiradores ni de terapia porque en algún punto se llegó tarde y las medidas de relajamiento y de falta de cuidado previas son las que conllevan a tener un aumento en el número de internaciones con estas consecuencias. Y sobre todo lo que nos preocupa es que cada vez hay personas de menor edad que están siendo ingresadas a la internación y a la Terapia Intensiva: en estos momentos hay un paciente de la franja etaria de los 30 años con una comorbilidad mínima que está en respirador. Eso nos hace una situación de alerta porque sabemos que la detección del mayor número de casos en estos días está entre la franja etaria de los 20 y 50 años”.

Protocolo de la última cama

“Un tema triste que se tocó es el hecho del protocolo de la última cama que Dios quiera no tengamos que poder realizarlo porque creo que ninguno de nosotros como médico está preparado para tomar ese tipo de decisión”, admitió Guerra.

“Ante la posibilidad de contar con dos respiradores que no se están usando en este momento, estamos buscando la posibilidad de sostener pacientes fuera de las instalaciones”, explicó. Asimismo, expresó que “como nunca hicimos, hasta el momento, ningún tipo de derivación, también ir planteando, más allá de las dificultades que sabemos hay por la falta de camas a nivel general, que en aquellos casos que uno vea que pueden ser pacientes moderados a graves antes de ingresar a la Terapia tener algún tipo de posibilidad de derivación para poder seguir sosteniendo la internación de todos los pacientes que podamos en Tres Arroyos”.

Nuevas cepas: “no tenemos confirmación pero no podemos descartar que estén circulando en nuestra comunidad”

Respecto a si hay circulación de las nuevas cepas, explicó que “no tenemos ningún tipo de confirmación. No hemos realizado estudios genómicos porque se necesita entrar en un rango definido para poder hacerlos”. Es por eso que puntualizó que cuando se solicitaron les refirieron que no se llevarían a cabo “al no haber, aparentemente, una circulación comunitaria y al no tener pacientes en esas condiciones”. Asimismo, explicó que se trata de estudios complejos y costosos que se realizan en el Instituto Malbrán. No obstante, afirmó que “con el intercambio que hay de gente a través de los viajes no podemos descartar que estén circulando en nuestra comunidad”.

Vacunación: alrededor de 11.500 dosis aplicadas

Por último, Guerra informó que simultáneamente se está vacunando con el primer componente de Sputnik V y el segundo de Sinopharm. En ese sentido, informó que en total se llevan aplicadas unas 11.500 dosis en Tres Arroyos.

