COVID-19: preocupación por la saturación del sistema sanitario en Dolores (Video)

8 octubre, 2020 Leido: 142

El intendente de Dolores, Camilo Etchevarren, y la secretaria de Salud, Sandra Metz, comunicaron en conferencia de prensa que la situación epidemiológica de coronavirus en el distrito se ha complicado muchísimo.



“Es una situación muy complicada porque hemos llegado a la saturación de camas, tanto en el privado como en el hospital. Lo que más nos está preocupando en este momento es que tampoco nos deja camas para lo que es la urgencia”, confirmó Metz.

En este sentido, explicó que “en uno de los sanatorios se cerró la parte de cirugías programadas para no ocupar más camas y tener para la urgencia. El otro sanatorio está igual. En el hospital estamos acomodando pacientes de COVID para dejar camas libres para lo que es la urgencia”.

“Estamos con saturación de las camas de terapia. Por eso le pido a la sociedad de Dolores que así como hemos venido trabajando juntos -porque esto no se hace solos- entendiendo que el aislamiento se cumple. No damos abasto. Esta situación no la está viviendo solo Dolores, la están viviendo todas las comunidades vecinas en la zona de la Costa también”, subrayó.

Por otro lado, Etchevarren pidió tomar “conciencia del momento gravísimo que está viviendo Dolores. Pedimos que todos nos ayuden. Analizando casos, nadie se contagió en el trabajo, en el mercado, caminando o corriendo. Más del 90 por ciento de los contagios se dieron en fiestas, reuniones y cumpleaños. Por favor ayúdennos llamando al 44-0808 que es Secretaría de Seguridad”.

