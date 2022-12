COVID -19: Protocolo de acción

27 diciembre, 2022

El Centro Municipal de Salud del Partido de Tres Arroyos informa a la comunidad que ante síntomas de COVID-19, debe hisoparse si es mayor a 50 años, es una persona gestante, presenta condiciones de riesgo, es trabajador de salud, seguridad o cuidador de adultos mayores o persona con factores de riesgo.

Los hisopados para esta población se realizan en el consultorio 2 del Centro Municipal de Salud los días lunes, miércoles y viernes de 10 a 11, portando ficha epidemiológica que debe ser realizada por el médico que indica el hisopado.

Al mismo tiempo en el servicio de Emergencias y en las localidades del distrito el médico interviniente puede indicar la medida de diagnóstico para COVID-19 que considere pertinente.

Si se realiza un test adquirido en establecimientos farmacéuticos y obtiene un resultado positivo tiene que consultar a su médico de cabecera y respetar las medidas de prevención, que se enuncian a continuación.

Recomendaciones ante Covid-19 positivo

Si es menor a 50 años y no posee ninguno de estos factores pero tiene síntomas asociados a COVID -19, test o hisopado positivo, debe aislarse por 5 días y no acudir a sus actividades laborales.

Además, no debe acudir a eventos masivos, evitar todos los contactos posibles, utilizar permanentemente el barbijo ajustado a la cara cubriendo boca y nariz, ventilar adecuadamente los ambientes, lavado frecuente de manos y toser o estornudar sobre el pliegue del codo.

Extremar las medidas de prevención por 5 días más.

De persistir o agravarse los síntomas consultar con su médico.

Certificado laboral de COVID-19 Positivo

Si se realizó el hisopado en una institución de salud debe descargar en el Playstore de su celular la aplicación MI ARGENTINA, validar su identidad, ingresar al botón Mi Salud y descargar el resultado de la prueba diagnóstica, que debe tomarse como válido para certificación laboral.

Vacunación Covid-19

Si transcurrieron más de 4 meses de la última dosis o de un caso de COVID-19 positivo debe aplicarse la dosis siguiente que le corresponda.

Vacunatorios habilitados:

Centro Municipal de Salud, Primera Junta N° 400, de lunes a viernes (solo días hábiles) de 9 a 13 hs.

CIC Boca, Brown N° 1300, de lunes a viernes (solo días hábiles) de 9 a 12 hs.

Volver