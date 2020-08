COVID-19: Sánchez se refirió al avance y el impacto de la economía en el Distrito

4 agosto, 2020 Leido: 260

El Intendente Carlos Sánchez se refirió a la situación sanitaria ante el avance del coronavirus en el país y el impacto en la economía del Distrito.

“Creo que la colaboración y el entendimiento de cada uno de los vecinos de Tres Arroyos ha hecho que nos cuidáramos y que no llegará el COVID-19 todavía, salvó por aquel caso que tuvimos al principio. De cualquier manera creo que en algún momento va llegar algún caso, dependerá de cada uno de nosotros. La responsabilidad individual es lo que juega hoy, no se trata de prohibir nada”, dijo.



También se mostró preocupado de lo que pasa con la economía por la cuarentena: “Hay gente que todavía no puede trabajar, nosotros atendemos permanentemente a cada uno de las áreas, nosotros hemos ido abriendo la mayoría de los sectores ante la dificultad económica de cada uno de ellos. La preocupación es muy importante, en el medio uno está gestionando y queriendo hacer alguna obra para no perder el año, pero esta pandemia nos ha sacado del ritmo normal y se ha juntado con el problema económico del país”.

Nuevo Director de Turismo

Después de muchas conversaciones y de mirar cómo se adecuaba cada uno en sus trabajos, Sánchez decidió designar a Julián Lamberti en la delegación de Claromecó y que Francisco “Pancho” Aramberri sea el nuevo Director de Turismo.

Al respecto dijo que Aramberri “es un soldado que juega en todas las canchas, él conoce el turismo -era el presidente de la comisión de turismo del Concejo Deliberante-, es un chico que tiene mucha experiencia en la política y en la municipalidad. Creo que es una pieza fundamental para que colabore fuertemente en el desarrollo del turismo de nuestro Distrito”.

“Estoy preocupado y ocupada por la situación económica que se vive y pretendo que en nuestro distrito no salga mal de toda esta cuestión y pienso que uno de los sostenes de nuestra economía tiene que ser el turismo. Por eso tenemos que estar preparados para el verano para recibir, si es que hay turismo, pero que no nos agarre desprevenidos. Por ahí como la gente no puede viajar al exterior se vuelque masivamente a nuestras playas”, agregó.

Veto a la ordenanza de paradores

En otro tramo de la entrevista el intendente Carlos Sánchez fundamentó el vetó a la ordenanza de los paradores presentada por la oposición, y que contempla realizar un concurso de arquitectos.

“El veto se dio porque el Ejecutivo municipal, lo dice en la Ley Orgánica, no puede pagar honorarios a terceros, en este caso serían arquitectos e ingenieros. Nosotros tenemos 7 arquitectos dentro de la municipalidad que están trabajando para el municipio permanentemente. La Ley Orgánica dice claramente que si el municipio tiene gente capacitada y le está pagando sueldo para ello no tiene por qué gastar dinero en honorarios y tercerizarlo, salvo que el municipio diga que es incompetente para hacer ese tipo de proyecto. El proyecto es muy sencillo, los arquitectos lo hicieron, incluso participaron con pasantías estudiantes de arquitectura de CRESTA y se consultó a los bloques de la oposición, el Arquitecto Fabiano lo miró e hizo reformas”, declaró.

Volver