Covid-19: se estudia un caso en Tres Arroyos

3 agosto, 2020 Leido: 0

Un paciente en estudio por Covid-19 hay actualmente en el distrito de Tres Arroyos. Así lo informó el secretario de Prevención y Salud, Dr. Gabriel Guerra, quien dijo que el mismo está controlado en forma ambulatoria. En tanto, 145 personas se encuentran en aislamiento preventivo sanitario.

“Creo que el esfuerzo de estos próximos 15 días debería ser el último de esta etapa, por lo tanto insto a respetarlo. Es importante, más allá de tener la libertad, de poder seguir avanzando en el resto de las actividades”, refirió sobre los anuncios hechos sobre las nuevas disposiciones enmarcadas en el DNU presidencial.

“Intentemos comprender, podemos acatarlo, es lo que corresponde, podemos no; nosotros a lo mejor no vemos la realidad que se está viviendo en otros lugares, gracias quizás al comportamiento de todos, a las medidas que han tomado respetuosamente hasta al momento y, por qué no, también de la suerte”, sostuvo el funcionario quien recordó la relevancia de cumplir con el distanciamiento social, el uso de barbijo y las medidas de higiene correspondientes.

Volver