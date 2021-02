COVID 19: Se vacunaron más de 150 vecinos en San Cayetano

19 febrero, 2021 Leido: 8

La vacunación comunitaria ha comenzado con singular éxito en San Cayetano, ya que de acuerdo al relevamiento realizado por la Coordinación local del Programa de Vacunación contra el Covid 19, más de 150 vecinos se acercaron a la sede de la Escuela Primaria Nº 19 para aplicarse la primera dosis.



Cumplido el segundo día de vacunación comunitaria destinada a la población mayor de 70 años, 60 años personal UCI y no UCI, y personas con patologías de riesgo, 159 sancayetanenses incluidos en dicho sector y previamente inscriptos, recibieron la primera dosis de la vacuna Sputnik V.

En el lugar, promotoras de la campaña se encargan de inscribir a quienes no lo han hecho de manera virtual, además de asistir a quienes asisten a vacunarse. Por su parte, enfermeras del Hospital Municipal son las responsables de aplicar la vacuna.

En importante remarcar que aquellas personas con turno que no asisten por cuestiones particulares, son reemplazadas por personas inscriptas e incluidos en la población a los cuales está destinada esta etapa.

El sábado por la tarde, a partir de las 14 horas, se continuará con la campaña de vacunación comunitaria en la mencionada institución educativa.

Volver