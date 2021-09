COVID en Argentina: 138 muertes y 3.661 nuevos contagios en 24 horas

El Ministerio de Salud de la Nación informó este jueves que, en las últimas 24 horas, se registraron 138 muertes y 3.661 nuevos contagios de coronavirus. Con estos datos, el total de casos acumulados desde el comienzo de la pandemia ascendió a 5.218.993 y los fallecimientos son 113.099.



De acuerdo con la cartera sanitaria, fueron realizados cerca de un millón y medio de testeos (1.449.531), una cifra bastante inusual ya que por lo general, la cantidad nuevos tests diarios suele variar entre los 70 y 90 mil. De hecho, ayer fue de 86.361; el martes 7 de 90.247; el lunes 6 de 63.096; el domingo 5 de 36.967; el sábado 4 de 70.350; el viernes 3 de 81.304 y el jueves pasado de 91.246.

Desde Salud indicaron que la cifra podría tratarse de un error en la carga de datos de la Sala de Situación online Coronavirus.

Más tarde confirmaron: “En el día de la fecha se produjo un error de sistema entre la base de Sistema Nacional de Vigilancia de la Salud (SNVS) y el impacto en el tablero que no permite visualizar los testeos del día. Los equipos de informática se encuentran trabajando para solucionar la situación a la brevedad”.

Por otro lado, indicaron que, a pedido de las 24 jurisdicciones y debido a que la carga manual de la información de las altas de pacientes COVID genera una sobrecarga en los equipos de vigilancia epidemiológica, “se aplicó un cambio en el algoritmo de clasificación de casos activos/no activos en el SNVS, para que aquellos casos que no estén clasificados como fallecidos y en los cuales hayan transcurrido más de 90 días desde la fecha de notificación pasen a clasificarse como no activos”.

