Covid en De La Garma: “Los egresados están aislados y no hay riesgo de contagios”

28 enero, 2021 Leido: 21

La subdelegada de De La Garma Rocío Auzmendi, se refirió al grupo de estudiantes de esa localidad que registró un contagio de COVID-19 al regresar de su viaje de egresados a Bariloche y llevó tranquilidad a la comunidad ante el temor de contagios, “están aislados y no hay riesgo de contagios”, dijo.



Contó que se trata de doce chicos, de 14 que viajaron, que llegaron el domingo. Rápidamente el área de salud se puso a trabajar y acordó con las familias realizar un aislamiento preventivo en el momento que arribaron a la localidad para que no tuvieran contacto con nadie.

“El testeo se había planificado para el miércoles a los 14 estudiantes de los cuales doce dieron positivos y a los otros dos hoy se les vuelve hacer un hisopado de PCR para tener seguridad en el resultado”, explicó la subdelegada a LU 24.

Además mencionó que “algunas familias consiguieron aislar a los jóvenes en lugares que estaban sin habitar para no tener que aislarse ellos junto a los chicos y cambiar su rutina o complicarse con su trabajo, son muy poquitas las familias que realmente recibieron a sus hijos en sus domicilios y quedaron aisladas”.

“En todo momento hay que reconocer que tuvieron responsabilidad en cuanto a los chicos y las familias porque siempre acataron a todas las sugerencias y aprovecho para refutar algunos comentarios y temores que surgieron en las redes y que la comunidad se quede tranquila porque los chicos en ningún momento circularon, no se va a contagiar la comunidad porque está completamente controlado”, agregó.

Por último Auzmendi dijo que todos los jóvenes se encuentran en perfectas condiciones de salud, “son todos chicos que no son pacientes de riesgo, que van a transitar la enfermedad sin ningún problema, esto nos deja una tranquilidad enorme”.

Volver