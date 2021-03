COVID en el Hogar de Ancianos: Juntos por el Cambio solicita que se re-hisope a toda población del lugar

El bloque de Juntos por el Cambio, se reunió ésta mañana con la encargada del área de Adultos Mayores, Patricia Crespo, para dialogar e informarse sobre la situación que está atravesando el Hogar de Ancianos, luego de que 28 personas hayan resultado positivas de COVID 19. Daiana de Grazia, edil del mencionado bloque, dialogó con LU24 y comentó sobre el resultado de la reunión.

“Estuvimos hablando de los 28 casos positivos en el Hogar de Ancianos, nos habían pautado una reunión para el dia martes, pero nos parecía importante tener una reunión esta semana, no queríamos esperar tanto” indicó, por lo que el día de hoy se reunieron con Patricia Crespo.

Luego de los 28 positivos, de algunos empleados del lugar y otros residentes, se informó, según De Grazia “que aparentemente no habría ninguno en estado crítico, le pedimos informes de si el Director Médico de la institución había enviado los informes sobre situaciones particulares que se detectara” y por lo que se llegó a saber, no habría dichas situaciones.

En ese sentido, la concejal de Juntos por el Cambio, sostuvo que “nos preocupa la situación de que las autoridades del geriátrico ha enviado a hisopar a tres personas del personal de salud y siendo positivos ahora le había dado negativa, queríamos que se vuelva a hisopar a la población del hogar, porque hay ciertas dudas”.

Asimismo, agregó que “también le pedimos una reunión por zoom con todas las instituciones y todos los hogares sustitutos, porque muchas veces es la información que nos brinda el municipio y quisiéramos tener la información por contacto directo con los establecimientos”.

Por otra parte, De Grazia, mencionó que “hablamos también el tema de las vacunas, claramente no saben cuándo van a llegar más vacunas para los geriátricos, esto llega directamente de PAMI”, por lo que indicó que no hay certidumbre al respecto.

Resaltó que “fue más que nada una reunión para aclarar ciertos puntos” y además “se pidió una especie de análisis, de cuál es la situación psicológica general de la gente que está internada en estos establecimientos después de estar un año y medio confinados”

“Más que nada queríamos transmitir tranquilidad a los familiares, que tienen mucha incertidumbre de lo que está pasando, no solo en este geriátrico, sino en todos” sostuvo.

Para finalizar, dijo “hoy estamos presentando la solicitud de la reunión del comité de crisis, previendo que empieza el periodo de fríos, y que ojala que no, pueda haber una segunda ola de contagios y saber si el municipio ya está trabajando en este tema, queremos ir previendo la situación”.

