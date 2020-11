COVID en San Cayetano: A la espera de resultados. No se hicieron nuevos hisopados

21 noviembre, 2020

Desde la Secretaría de Salud de San Cayetano informaron este sábado que aún no se había recibido el resultado de la muestra pendiente al test por coronavirus y que no se realizaron hisopados.



De los pacientes activos, 5 se encuentran en sala COVID del Hospital Municipal y los demás cursan la enfermedad en sus domicilios.

“Utilicemos tapabocas, respetemos el distanciamiento, reforcemos la higiene de manos, no compartamos mate, actuemos con responsabilidad social”, aconsejan.

