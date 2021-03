COVID en Tres Arroyos: Hay 18 pacientes activos y quedan pendientes 7 estudios de PCR

28 febrero, 2021 Leido: 45

“No hemos tenido recepción de estudios de PCR y tampoco se han otorgado altas”, dijo este domingo el Secretario de Prevención y Salud municipal Dr. Gabriel Guerra, y a su vez manifestó respecto a la situación epidemiológica por coronavirus en el distrito, que “en nuestras salas Covid se encuentran internados 4 pacientes cursando la enfermedad y otro a la espera de resultado; 2 pacientes se encuentran en Terapia Intensiva a consecuencia del coronavirus”.

“Cursan la enfermedad en forma activa 18 pacientes y quedan pendientes 7 estudios de PCR”, agregó.

“Continuemos con las medidas de prevención para seguir avanzando en esta etapa de detección de casos, e insto a todos aquellos que tengan sintomatología, no duden en consultar, en acercarse para realizar los estudios de PCR. Recordemos que en la medida que podemos tener un diagnostico precoz y un bloqueo adecuado, de esa forma podemos realizar un adecuado control de contactos estrechos” dijo.

“Mañana, que comienzan las clases en forma activa, les digo a aquellos padres que si hay algún niño que tenga sintomatología a cualquier enfermedad no los envíen al colegio, eso es fundamental, e instruyan a sus niños sobre las medidas de higiene que en estos tiempos como pediatra he visto que los niños cumplen a rajatabla los pedidos que les hacemos”, concluyó.

