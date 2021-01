COVID en Tres Arroyos: Un fallecimiento, 16 nuevos casos y 27 altas

El doctor Gabriel Guerra informó, en su resumen habitual sobre la situación por coronavirus en Tres Arroyos, que se produjo este lunes un nuevo fallecimiento, de una paciente de 82 años que se encontraba internada en el Hospital Pirovano, por lo que el número de personas que han perdido la vida a causa del virus, desde el inicio de la pandemia es de 77 personas.



El secretario de Prevención y Salud, dijo asimismo que “se recibieron 26 muestras de PCR, de las cuales fueron detectados 9 casos positivos y se anexan 7 por nexo epidemiológico, lo que hace un total de 16 pacientes que cursan la enfermedad”.

“Se encuentran internados en nuestras salas COVID 23 pacientes, 20 de ellos cursando la enfermedad, y 3 a la espera de resultados, en tanto en Terapia Intensiva hay 3 pacientes, 2 asociados a la enfermedad. Se otorgaron 27 altas”, agregó.

El resumen indica que desde que se inició la pandemia se diagnosticaron 2651 pacientes como positivos, se han recuperado 2450 y se descartaron 3654 muestras. Hay 114 pacientes activos y fallecieron 77 personas.

“Es importante seguir manteniendo las medidas de prevención; hay una disminución en el número de casos de detecciones diarias, en una meseta no en un descenso franco lo que es importante porque si extremamos las medidas de cuidado, disminuiríamos el número de pacientes activos que son los que contagian, y a su vez hay un porcentaje de asintomáticos que son contagiantes, por lo que las medidas de higiene y uso de barbijo son importantes. Tenemos un incremento en el número de internaciones de pacientes con complicaciones, por lo que tenemos que seguir cuidándonos”, expresó.

Prevenir el Golpe de Calor

Guerra, en otro aspecto, destacó: “Es importante también en estos días agobiantes, protegernos del golpe de calor, que no solo se producen por la exposición solar, sino por la continuidad de días por lo que es recomendable no realizar trabajos ni exponerse al sol en horas pico, cuidando a los grupos de adultos mayores y también a los niños, especialmente a los lactantes, ya que no saben cómo pedir la bebida cuando la necesitan”.

