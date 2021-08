COVID: Vecinos cuestionan lineamientos municipales sobre vacunación

25 agosto, 2021 Leido: 19

“Un grupo de vecinos entregó una nota sobre ciertos cuestionamientos a que uno siga incitando o sugiriendo la vacuna, mostrando distinta documentación que dice que no sería avalable”, dijo el Secretario de Prevención y Salud municipal, Gabriel Guerra a LU24, y agregó: “ lo charlamos en el Comité, la nota no está presentada a través de profesionales de la salud ni tampoco está presentado con documentación científica que lo avale, por lo que daremos las respuestas correspondientes luego del asesoramiento legal, las que irán en sintonía de lo que siempre pretendemos, seguir los lineamientos sanitarios de los ministerios de Salud de Provincia y Nación, la Organización Mundial de la Salud, y las instituciones científicas que avalan y rigen el funcionamiento de la salud en nuestro país como la Sociedad Argentina de Pediatría, la Sociedad de Infectología o la Sociedad de Terapia Intensiva”.



“No me resultó simpático”

“Creo que cada uno puede expedirse en libertad con ciertos planteamientos; no me resultó del todo simpático por los términos en los cuales están solicitados los datos, que tampoco tienen una referencia certificada científica para plantear o cuestionar; cuestionan la vacunación, que la Secretaría de Salud no promocione más el uso de vacunación, sobre todo el riesgo para los niños, cuestionan los testigos que se realizan para la detección del virus, los tratamientos que se instauran a los pacientes que ingresan a cuidados críticos, y han pedido informes en este sentido”, finalizó.

