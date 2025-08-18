Crean una antena “antirregaetón”: Roni Bandini explicó su invento en Ilusiones

Roni Bandini recicla elementos electrónicos en el marco de lo que se denomina la cultura Maker y creó el Reggaeton Be Gone, que interfiere el parlante ajeno cuando está sonando ese musical ,y se viralizó este verano.

En contacto con FM Ilusiones, Roni explicó que “el tema se originó ante un problema con un vecino, al que nunca vi porque no sabía donde, y logré monitorear la música que sonaba en el ambiente y luego el sistema obtiene una respuesta que permite impedir el acceso a la música de reggaetón, y a su vez puede enviar datos a la máquina que lo está emitiendo, para interrumpir o bajar la calidad de la emisión de esa música”.

“Claramente creo que hay mucha gente que tiene problemas con vecinos ruidosos y hay muchas opciones para compra de parlantes, dijo Bandini y sostuvo que “cuando se opera el sistema, el vecino siente que hay interferencia pero tampoco se va a imaginar que hay alguien provocándola”.

“Son proyectos que se dan en el marco de la cultura Maker, que tiene un principio de desconfianza a las soluciones que nos brindan las empresas, los especialistas y propone animarse a proponerlas, por lo que buscan capacitarse y en cualquier caso si este producto puede ser para solucionar un problema o no”, sostuvo.

“Habló también sobre otros proyectos suyos que tienen que ver más con arte electrónico como los lentes para evitar el reconocimiento facial, o el proyecto del lavarropas que fue bastante popular, ya que prolongaba su vida útil”, explicó.

“Siempre trato de aprovechar partes electrónicas, gabinetes, carcazas o en otros casos elementos que para otros no tienen ningún valor para realizar estos elementos”, dijo.

“Doy talleres virtuales y estoy dando uno presencial también vinculado a la cultura Maker, ya que en Argentina es un movimiento muy importante, más allá del nombre marketinero”, relató finalmente.

