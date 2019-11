“Crear Vale la Pena”: cuando el arte es la premisa para generar transformaciones sociales y educativas

29 noviembre, 2019 Leido: 0

La Fundación “Crear Vale la Pena”, implementa programas en barrios en situación de vulnerabilidad tanto en Buenos Aires como en otras provincias del país, con la premisa de que el arte es una herramienta de transformación y motor, para desarrollar potencialidad y encontrar resultados positivos en la vida de las personas.

La Directora Ejecutiva de la fundación, Macarena Pérez, destacó que se trabaja con las habilidades socioemocionales.

“El programa Entornos Creativos surge en el 2012, fue avanzando la potencia de la modalidad y fuimos buscando herramientas para poder ir a más lugares a hacerlo y no solo poder hacerlo en nuestros centros culturales. En el 2017 surgió como programa nacional, y se extendió a otras provincias y ciudades del país. Lo revolucionario de la propuesta es que buscamos una forma de trabajar también con las escuelas. Son como juegos que involucran disciplinas artísticas y formamos artistas y docentes, para que puedan adoptar estas metodologías ya sea en matemáticas u otras modalidades. Adónde vamos, trabajamos con artistas comunitarios de los lugares. Estos son dos por escuelas; trabajan 20 horas semanales en la escuela y en la comunidad. Se junta con el profesor de matemáticas por ejemplo y juntos, ven cómo enseñar la materia a través de esta modalidad, analizar qué lúdica puede ayudar a que entiendan mejor esta operación”.

Agregó que además cuenta con una modalidad de talleres de 3 horas “en los que 3 artistas, trabajan un tema en particular, algo más específico. Siempre analizamos el impacto”, dijo.

Según indicó Pérez, “los chicos a veces no se sienten vistos, son inseguros y es sacar su talento, sus recursos para poder hablar y sentir, que tiene con qué en la vida. Se genera un cambio en el clima escolar y los docentes ahí sí pueden enseñar la materia. También armamos consorcios en los lugares donde trabajamos con los ministerios, sino no podemos ingresar a los aulas, educación, apoyo fuertemente la idea”.

Destacó que el financiamiento del programa, proviene de organismos internacionales.

