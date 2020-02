Crearán un protocolo para el control de la calidad del agua

26 febrero, 2020

Graciela Callegari, presidenta de la Comisión de Obras Públicas, anunció tras la reunión de hoy que en los próximos días se concretará una reunión para poner en marcha un protocolo anexo a la ordenanza de control del agua, y advirtió que “la gente tiene derecho a saber qué recibe en la canilla de su casa”.

Hizo referencia a la existencia de un fallo judicial que obligaría al Municipio a informar sobre la calidad del agua en el distrito, y en este sentido sostuvo que “lo que indica esa resolución lo vamos a tener en cuenta en la elaboración del protocolo. Porque ese fallo toma todas las consideraciones en cuanto al análisis físico químico, que es el gran problema sobre el que hay que avanzar, ya que el control bacteriológico no suele mostrar inconvenientes. Pero hay una gran cantidad de investigaciones en relación con el estado del agua, no necesariamente de red, pero a sabiendas de que las napas se comunican es preciso que se hagan análisis y controles para descartar la eventual contaminación de las aguas del distrito. La ciudadanía tiene el derecho de saber si el agua que llega a su casa está en condiciones de ser consumida o no. Este es un tema serio y costoso, seguramente, pero del que nos tenemos que ocupar”.

Respecto al acceso al agua potable en un caso puntual, señaló Callegari que se analizó un pedido al respecto de la Escuela 34 de Reta, “que además se encuentra con problemas serios de infraestructura escolar. Por eso decidimos convocar al Consejo Escolar, porque se nos indicó que hay un proyecto para resolver estos problemas pero queremos saber por qué no se ha puesto en marcha aún”.

También indicó que se modificará la ordenanza de estacionamiento medido en torno a lugares de ascenso y descenso de pasajeros, en virtud de información suministrada por el Observatorio Vial.

