Crearon el primer juego de mesa peronista

Con una búsqueda rápida en internet alcanza para darse cuenta de que el merchandising peronista abunda en internet. Basta con escribir en el buscador de Google “regalos peronistas” o “cosas peronistas” para dar con una amplia oferta de productos “Nac & Pop” de lo más diversos, que van desde pines metálicos, llaveros, agendas, tazas y equipos de mate con la imagen de Perón y Evita; hasta almohadones estampados con el escudo del Partido Justicialista, lapiceros con la figura de Alberto Fernández, muñecos de Axel Kicillof e incluso se comercializó en vísperas de las Fiestas de Fin de Año en 2019 y 2020 el “pan dulce peronista”. Este año se suma a la lista “El Gran Descamisado”, el primer juego de mesa sobre el movimiento político que nació el 17 de octubre de 1945. Fue creado por dos amigos de oriundos de Casbas, un pueblo bonaerense de menos de 5 mil habitantes, ubicado en el Oeste de la Provincia, en el partido de Guaminí.



“Sos primera generación graduada en la Universidad Pública: podés presentar esta tarjeta en caso de perder un turno y seguirás jugando”, “Derecho al trabajo: retribución justa y jornada limitada. Ganás un turno”, “Abrazaste cariñosamente a un ‘gorila’: Has sido reclutado en la Isla Martín García. Perdés tu próximo turno”. Estas son solo algunas de las inscripciones que se leen en las tarjetas con beneficios y penalidades de este creativo juego de mesa, que fue elaborado por una docente y un profesional de la salud, ambos nacidos en Casbas.

Se trata de Manuela Alexandre (29) y Gonzalo Barrera (30), quienes comparten una amistad de prácticamente toda la vida. “Ella vivía enfrente de mi casa, allá en Casbas. Fuimos al jardín y a la escuela juntos. No recuerdo ningún suceso de mi vida en el que ella no haya estado, ni yo en la de ella, es como una hermana”, cuenta a INFOCIELO Gonzalo Casbas, que no se olvida de sus días más felices, los de la infancia: “Jugábamos al Ludo Matic y a un juego que era como el dígalo con mímica; al Mario Bross y al Islander en el Family; también nos disfrazábamos o escribíamos”.

Cuando terminaron el colegio secundario, sus caminos se bifurcaron. Ella viajó a estudiar a Bahía Blanca y él a La Plata, aunque la distancia no modificó su vínculo. Tal es así que, cuando Manuela se recibió de docente, Gonzalo armó y le regaló un juego de mesa que se basaba en las anécdotas y situaciones que ambos habían vivido juntos.

Tiempo después, hace poco más de dos años, Gonzalo recibió un mensaje de WhatsApp de Manuela, en el que le contaba su ocurrencia. “Tenemos que hacer un juego de mesa peronista”, le escribió y continuó: “Sobre el peronismo hay de todo pero no juegos de mesa”.

La joven docente no necesitó decir mucho más para que su amigo quedara fascinado con la propuesta. A partir de ese momento, cada idea que surgía y cada información relevante la fueron volcando en un borrador que derivó, luego de una extenso proceso de investigación, en un prototipo casero de “El Desca”.

“Manu y yo nos dedicamos a cosas que no tienen nada que ver con los juegos de mesa. Ella es docente y yo soy profesional de la salud, no sabíamos nada sobre el rubro de la producción de juegos de mesa, así que tuvimos que ir averiguando cosas”, confiesa Gonzalo y recuerda entre risas: “Una vez fuimos al Alto Palermo con unas reglas y nos metimos en una juguetería a medir juegos para tener una idea de qué tamaño tenía que tener el nuestro. En un momento vino la empleada mientras medíamos un juego y nos preguntó qué necesitábamos. Con Manu nos miramos sin saber qué decir porque parecíamos unos locos, hasta que ella dice ‘es para una prima que viaja al exterior y necesitamos saber si entra en la valija’. La zafó increíble”.

Desde que El Gran Descamisado empezó a cranearse hasta que salió a la venta, sus creadores se mantuvieron fieles a sus principios y el juego fue producido íntegramente en Argentina, convocando a pequeñas y medianas empresas.

Con una tirada corta inicial, que fue financiada a partir de a partir de los aportes personales de sus creadores, el primer juego de mesa peronista de la historia tuvo su lanzamiento el 8 de agosto pasado mediante la red social Instagram y con el apoyo de diferentes figuras del arte, espectáculo, periodismo, influencers y emprendedores nacionales.

La repercusión que tuvo su lanzamiento fue enorme y tomó por sorpresa a sus creadores, que nunca se imaginaron que “El Desca” tuviera tanto alcance. “Una noche nos escribió Mayra Mendoza diciéndonos que había comprado el juego y nos hizo algunos comentarios. También compró varios una dirigente de Tierra del Fuego”, cuenta Barrera y se entusiasma con el éxito que está teniendo el juego: “Hicimos una venta mayorista a Santiago del Estero, nos han encargado desde Jujuy, también de Ushuaia. Nos gusta que esté esta cosa Federal”.

Según detalla el dorso del packaging que lo contiene, “‘El Gran Descamisado’ es un juego de mesa que combina estrategia, cultura general, consenso, azar, atención, destreza verbal y agilidad mental. A través de siete juegos que remiten a los principales hitos de la historia del peronismo, se intentará conseguir los siete ‘emblemas peronistas’ para convertirse en EL GRAN DESCAMISADO”.

“Los emblemas son como moneditas que tienen un color y un objeto que representa distintos estereotipos de peronista, como los dedos en V, el choripán y el vino, la marcha peronista, el escudo del PJ”, señala Barrera. Además de los emblemas peronistas, el juego se compone de un tablero con una ilustración que representa la emblemática Plaza de Mayo llena de gente, en cuyo centro se ubica una ruleta; 6 peones que, como no podía ser de otra manera, están levantando los dedos índice y medio, haciendo la V; 400 tarjetas que corresponden a cada una de las distintas modalidades de juego y una serie de tarjetones que explican las reglas de esos juegos.

“Hay trivias sobre datos históricos puntuales y curiosidades, como por ejemplo ‘¿Cuánto calzaba Evita?’ o ‘¿En qué lado de la cara tuvo una verruga Perón?’”, indica el oriundo de Casbas y comenta: “Después hay juegos que son en dupla, como ‘El pacto de lealtad’, donde tenés que hacer acuerdos con el otro, como cierto rosqueo político; y otro donde tenés que hacer combinaciones lingüísticas con las insignias ‘PV’ —Perón Vuelve— o ‘VP’ —Viva Perón—”.

Las reglas de El Gran Descamisado no siguen la lógica de la mayoría de los juegos tradicionales, donde por ejemplo se sigue el sentido de las agujas del reloj; en el juego de mesa peronista, en cambio, siempre se va del centro hacia la izquierda. Tampoco es el azar el que define quién comienza a jugar, sino que tiene ese privilegio el jugador cuyo apellido comienza con la letra “P”, o en su defecto la persona más jóven, respetando una de las veinte verdades peronistas, que afirma que “en la nueva Argentina, los únicos privilegiados son los niños”.

“Me hubiera gustado compartir una mesa de juego con Eva, que creo que hubiese sido bastante crítica y cuestionaría algunas cosas seguramente; con Perón; también con Nelly Omar, una cantante de tango que era de nuestro distrito, de Guaminí, fue amiga de Eva y entona la canción ‘La Descamisada’; también Leonardo Favio; y mi abuelo, que fue uno de los representantes del peronismo en el pueblo”, dice Gonzalo y revela: “Le pedí a la ilustradora que lo dibuje en el tablero, está escondido entre la gente que está en esa Plaza de Mayo”.

El Gran Descamisado fue presentado de manera presencial en La Plata en el espacio “El Colibrí” el sábado 16 de octubre, en la previa del Día de la Lealtad Peronista y en las últimas horas fue declarado de interés cultural municipal por ese distrito.

El primer juego de mesa peronista se puede comprar en Capital Federal, en la tienda del Museo Evita; en La Plata, en la feria de El Colibrí —Diagonal 77 entre 5 y 6—, que se realiza el segundo sábado de cada mes; y también hay otros puntos de venta en distintas partes del país, aunque, por el momento, se comercializa en mayor medida a través de la tienda virtual elgrandescamisado.com.ar

