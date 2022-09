Crearon una cuenta trucha de Nativa en Facebook: “No vendemos mayorista”, dijo el dueño

20 septiembre, 2022

El propietario del comercio Nativa, Leandro Camus, alertó a la comunidad que autores ignorados abrieron una cuenta trucha del comercio en Facebook.

“Se llama Nativa Mayorista que por ahora tiene tres o cuatro seguidores y algunos comentarios pidiendo precios, los derivan al WhatsApp y si alguien realiza un pedido le pueden dar un número de cuenta y se realiza la estafa”, explicó a LU 24.

“Quiero avisarle a la comunidad que pasa esto y aclarar que no tenemos atención virtual, solo en el local de Chacabuco 261, como desde hace más de 10 años”, subrayó.

“Vemos que esto fue creado hace poco y alertamos a nuestros clientes a través de nuestra página Nativa ropa informal e hicimos las denuncias pertinentes en Comisaría, Ciberdelito y en Facebook”, agregó.

Camus recalcó que “nosotros no vendemos mayorista. Estemos atentos. En la Comisaría me comentaron que también lo han hecho con algún que otro local de Tres Arroyos”.

“Hay precios que son irrisorios. Por ahí no lo hacen tanto con la gente de Tres Arroyos porque intenté pedir catálogo con un teléfono con número de acá y no me brindaron información. Quizás con teléfonos de zonas aledañas si les responden y los embaucan”, advirtió.

“No compres virtual, comprá en el local”, finalizó.

