Crece la expectativa por la 10º edición del concurso del Club de Pesca Claromecó (audio)

29 noviembre, 2025 21

El próximo domingo, de 10 a 16, se llevará a cabo la 10º edición del concurso a la corvina de mayor peso, organizado por el Club de Pesca Claromecó.

Arturo Prado, presidente de la Institución, en diálogo con LU 24 dijo que “venimos muy bien con los preparativos, esperamos que el clima acompañe”.

“Habrá premios desde el 1º hasta el 20º clasificado por un total de 37 millones de pesos: el primero ganará quince, el segundo siete y el tercero tres. Además, entre todos los inscriptos haremos tres sorteos de un millón cada uno”, aseguró.

Luego, mencionó que “en este último tiempo sumamos a la clasificación otras especies como la Pescadilla, el Bagre y la Raya, como otro atractivo para los participantes y no depender solo de la Corvina”.

Asimismo, destacó que la entrega de premios será en la nueva sede ubicada en calle 19, entre 24 y 26.

Por otro lado, recordó que “la cancha de pesca va desde el Faro hasta el 4º Salto”.

El valor de las inscripciones es de 95 mil pesos la general y 90 mil para damas, socios y cadetes. Las mismas se pueden adquirir en las casas de pesca de la zona, desde Bahía Blanca hasta Mar Del Plata, o llamando al 2983 – 512379 o 2983 – 408218”.

Volver