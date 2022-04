Crecen las consultas para emigrar a España: cuáles son las situaciones más frecuentes

4 abril, 2022 Leido: 367

Andrea Tolosa, vicecónsul de España en Tres Arroyos, brindó precisiones respecto de los requisitos para optar por la nacionalidad española en particular, y sobre condiciones generales para residir en la llamada Madre Patria, atento al hecho de que hay gente que decide emigrar hacia ese país.

“Hay muchas consultas, principalmente de jóvenes y también de familias enteras, que están queriendo tomar el rumbo hacia España, más que nada por una cuestión de idioma. Se averigua por si se puede optar o no por la nacionalidad, lo que en este momento está vedado a los nietos que ya superaron los 18 años. Y hace años que hay un debate por una nueva ley de nacionalidad por descendencia, y si se llegara a sancionar, hay nietos y bisnietos que podrían optar por la nacionalidad española pero no aquí en el extranjero. Si se saca un visado de estudio o trabajo laboral y permanece dos años con residencia legal, el nieto o bisnieto puede tomar la nacionalidad en España corroborando esa condición. Y no teniendo la nacionalidad, si quieren viajar para hacer su vida en España, no tendrían cortada la nacionalidad de por vida y no necesitarían esta nueva ley”, explicó.

En el caso de grupos familiares, si en un matrimonio casado legalmente uno tiene una nacionalidad de la Unión Europea, tienen la posibilidad de residencia en España declarando el cónyuge nacionalizado su estado civil ante el gobierno de España, porque de esta manera le da la residencia al cónyuge y a los hijos. “Y en el caso de que no la haya iniciado, la nacionalidad española demora, con toda la documentación completa, unos seis u ocho meses, después de los cuales en unos 40 a 60 días ya recibe el pasaporte en su casa y puede viajar”, puntualizó Tolosa.

“Ya en medio de la pandemia, en agosto de 2020, ya se habían iniciado las consultas para tomar España como destino, sobre todo por parte de jóvenes estudiantes que terminaron el secundario y quieren iniciar su carrera universitaria, o universitarios que no finalizaron sus estudios y quieren hacerlo allá. Y en 2021 comenzaron las consultas de familias enteras, algo que suele ser bastante común en situaciones de crisis económica en el país. De todas maneras se siguen dando situaciones golondrina, de gente que se va y cuando la situación en España no es tan buena, resuelve volver”, explicó la diplomática.

Finalmente, recordó que “en el caso de estudiantes, es importante señalar que no se necesita ninguna nacionalidad de la Unión Europea, hay visados de estudio, se presentan en el Consulado, se visa el pasaporte argentino y ese documento lo acredita para vivir en España mientras duren sus estudios”. Por consultas, es preciso dirigirse al 2983574155, que recibe también WhatsApp.

Volver