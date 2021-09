Crecer Ambiente: El compromiso voluntario en el Día Mundial de Limpieza

Crecer Ambiente destacó que el Día Mundial de la Limpieza se llevó a cabo el pasado sábado 18 de septiembre a las 15:00 horas en forma conjunta y simultánea en los diferentes puntos de encuentro preestablecidos en el partido de Tres Arroyos, siendo las zonas de impacto, el casco urbano y la costa.



Además, el Organismo agregó que este tipo de evento voluntario a nivel mundial busca eliminar la basura de nuestro planeta, limpiando las comunidades, generando concientizar y llamar la atención sobre la globalización de la crisis de los residuos. Es la más grande acción cívica en tiempo de paz en la historia de la humanidad que más allá de las fronteras cada acción o actitud afecta directa o indirectamente al otro, y busca generar la sensibilización sobre la amenaza al medioambiente y la vida en su sentido más amplio.

Sobre los distintos nodos que participaron en comunidad voluntaria del partido de Tres Arroyos fueron:

Tres Arroyos: Econciencia

Orense: Sub Delegación del Balneario y Sociedad de fomento

Claromecó: Organismo Descentralizado Claromecó

Reta: Crecer Ambiente

Logrando la colaboración de más de un centenar de voluntarios y la recolección de la cantidad de alrededor de 60 bolsas siendo aproximadamente 700 kilos de residuos urbanos los cuales son correctamente identificables para su disposición final. Ya que, se evidenció la existencia principalmente de una gran cantidad de plásticos en sus diferentes formas y colores.

En cuanto a la experiencia que se llevó a cabo en la localidad de Claromecó, una frase para reflexionar “los seres humanos están a tiempo de reaccionar y mejorar los hábitos” por Nestor Zoquini. Por otro lado, Gisela agradece a los vecinos claromequences que se acercaron y a los de otras localidades como De La Garma, visualizando la preocupación de la basura que circula por el arroyo y llega a la costa, siendo basura de pescadores, plásticos, colillas de cigarrillo, latas metálicas y vidrios rotos triturados.

Mientras que, en la localidad de Orense por sus extensas playas, los vecinos aportaron de forma desinteresada medios vehiculares para el traslado y disposición de los residuos.

Asimismo, voluntarios Ecociencia del nodo de Tres Arroyos, comparten las siguientes conmovedoras palabras: “El objetivo inicial de todo fue sumarnos a la movida mundial de acción por la limpieza del ambiente, concientizar sobre cómo es nuestro consumo, qué hacemos con los residuos una vez que los descartamos… porque no desaparecen, están ahí y muchos van a estar allí por cientos de años.”

“Pero poner el cuerpo, ir a juntar los residuos y verlos, hizo que además veamos el impacto que generamos con nuestras acciones más cotidianas”, agregó.

“Como se puede ver en la foto que enviamos, vimos árboles creciendo con plásticos de lo más variados dentro de sus troncos, y no podemos imaginar la cantidad de años que hace que están ahí y vimos pequeños insectos y plantas creando mini hábitats dentro de residuos para poder subsistir”, dijo.

“Con esto queremos decir que admiramos la resiliencia que tiene la naturaleza para poder soportar tanta cantidad de basura, pero esto no puede seguir sucediendo. Debemos cambiar nuestros hábitos, consumir conscientemente, depositar nuestros residuos donde corresponde y ser personas que multipliquen el cuidado del medio, porque si queremos un futuro mejor y para todos, necesitamos actuar ya”, finalizó.

Crecer Ambiente de Reta, agradecieron al Director Ricardo D´Annunzio de la Secretaria de Gestión Ambiental de la Municipalidad de Tres Arroyos por poner a disposición de recursos para llevar a adelante el evento, facilitando folletería, bolsas ecológicas, elementos sanitizantes y guantes. Y agradeciendo enormemente la colaboración cada nodo que pudo concretarse por el compromiso y la generosidad de organizaciones e instituciones que se sumaron y en especial a la comunidad voluntaria que llevó a cabo las acciones trabajadas en cada territorio.

