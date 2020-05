Créditos a tasa cero: lo que hay que saber para gestionarlos

5 mayo, 2020

Más de 80.000 monotributistas y autónomos ingresaron en las últimas horas a la página web de AFIP por los créditos a tasa cero. La contadora Virginia Goroso recordó que hasta el 29 de mayo se puede acceder, con el CUIT y la clave fiscal, y los beneficiarios son todas las categorías de Monotributo que, según de cuál se trate, reciben en préstamo una suma preestablecida –de 52.000 a 150.000 pesos- además del equivalente a tres pagos del Monotributo o de Autónomos. “Por lo que dice la normativa, el banco liquidaría en el momento de entregar el préstamo el pago de las obligaciones por los siguientes tres vencimientos, para que el beneficiario no tenga gastos en esos tres meses, y recuerda que quienes paguen por débito automático deben suspenderlo en ese período para evitar el doble pago”, indicó.

El importe que corresponde al préstamo no es efectivo que se pueda retirar por caja, sino que se acredita como saldo a una tarjeta de crédito, y el total se divide en tres meses. El primer pago del crédito se efectúa en noviembre, y se abona el total en 12 cuotas fijas. En este sentido, Goroso consideró que “quizá hubiera sido más fácil que el crédito sea en efectivo para la gente, pero hoy por hoy con tarjeta de crédito se puede pagar hasta los impuestos”.

No podrán acceder a este sistema de créditos los que al mismo tiempo tengan una relación de dependencia, los que no hayan experimentado caída en la facturación de la empresa, los que provean al Estado, jubilados y pensionados.

